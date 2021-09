Nehmen Sie an, Ihre Lebenserwartung beträgt 85 Jahre. Wenn Sie also über 42 sind, sind Sie bereits in der zweiten Hälfte Ihres Lebens angelangt. Wie fühlen Sie sich bei diesem Gedanken?

Was sind die Vorzüge des Alters? Foto: Halfpoint Getty Images/iStockphoto

Vor allem in jüngeren Jahren spielt das Älterwerden bei vielen Menschen eine wesentliche Rolle. Altern bedeutet oft Stress. Und es ist, zumindest in unserer Gesellschaft, etwas, über das gerne geschwiegen wird. Und das, obwohl es ein universeller Bestandteil des Lebens ist und vor keinem Menschen haltmacht. Doch mit dem Alter wächst auch die Lebenserfahrung und – so das Ergebnis vieler Studien – die Zufriedenheit. Die Persönlichkeit ist gefestigter, die Erwartungen an sich selbst und andere vielleicht realistischer, man kennt sich besser, man weiß, was man gern hat und worauf man lieber verzichtet. Man ist reich an Erfahrungen und Erlebnissen und hat oft – auch finanziell – mehr Möglichkeiten und Freiheiten. Was meinen Sie:

Ist die zweite Hälfte des Lebens die bessere?

Was schätzen Sie am Älterwerden? Haben Sie sich mit zunehmendem Alter persönlich verändert? Oder merken Sie kaum Unterschiede zu Ihrem jüngeren Ich? Welche Vorzüge bietet Ihnen das Alter im Vergleich zur Jugend? Oder würden Sie gern wieder in die erste Lebenshälfte zurückkehren? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 6.9.2021)