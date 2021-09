Eine Reanimation des Buben verlief erfolglos. Foto: Imago

Gelsenkirchen – Ein Zweijähriger ist am Montag in einer Gelsenkirchener Kindertagesstätte in seinem Bett erstickt. Die Obduktion habe die Todesursache bestätigt, sagte die zuständige Oberstaatsanwältin Birgit Jürgens am Mittwoch. Die genauen Abläufe würden untersucht. Erzieher hatten den Buben nach einem Mittagsschlaf in der Einrichtung im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen leblos aufgefunden. Er war reanimiert worden, aber kurz danach gestorben.

Beim darüberliegenden Bett eingeklemmt

Nach der Position, in der der Bub gefunden wurde, wird vermutet, dass er sich in einem Etagenbett eingeklemmt hatte. Das Kind sei während seines Mittagsschlafs unten im Bett gelegen und habe möglicherweise die Bodenplatte des darüberliegenden Bettes hochgedrückt. Dann sei sein Kopf vermutlich zwischen dem Rahmen und der Bodenplatte des oberen Bettes eingeklemmt worden, hatte ein Sprecher der Stadt bereits am Dienstag geschildert. All dies beruhe aber auf Vermutungen. (APA, 1.9.2021)