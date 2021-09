Gar nicht so einfach, ihr zu entkommen. 24 Jahre nach ihrem Tod ist Diana mehr als lebendig. Wir erinnern uns: Im vergangenen Herbst wurde sie von Emma Corrin in der Netflix-Serie "The Crown" gemimt, während der Filmfestspiele in Venedig wird jetzt die Verfilmung "Spencer" mit Kristen Stewart vorgestellt. Der Streifen des chilenischen Regisseurs Pablo Larraín wird von der Modewelt schon sehnlichst erwartet. "Wird Stewart der Rolle gerecht? Ihr Look eilt der Antwort voraus", hieß es bereits vor Monaten auf der Website des Magazins "Harper's Bazaar". Auf Instagram werden die Looks der amerikanischen Schauspielerin besprochen, seit der Veröffentlichung des Trailers die Kostüme auf Ähnlichkeiten zu den originalen Outfits hin untersucht.

Bislang wurde bekannt: Weil Stewart seit 2013 für Chanel wirbt, interpretiert die Amerikanerin ihre Rolle selbstverständlich in Kleidern des französischen Modehauses. Eines dieser Outfits hat es auf das Poster zum Film gebracht. Zu sehen ist darauf "Look 82, aus der Couture-Kollektion, Frühjahr 1988", nachgeschneidert in den Werkstätten des Hauses. 1.034 Arbeitsstunden sollen allein für dieses Kleid draufgegangen sein, lässt das Modeunternehmen via Pressemitteilung wissen.

Kristen Stewart mimt Diana in der neuen Verfilmung "Spencer" von Pablo Larraín. JoBlo Movie Trailers

Chanels Interesse an der Ausstattung des Biopic: nachvollziehbar. Die Diana der 1980er- und 1990er-Jahre gilt heute als eine jener Modeikonen, deren Zauber sich postum auf Instagram vervielfacht hat. Accounts mit Namen wie "Diana forever remembered", "Obsessed with Diana" oder "Diana Princess Wales" lassen jeden modischen Schnipsel hochleben, Influencerinnen lieben weniger ihre Auftritte in Schluppenblusen als ihre späten Auftritte in kastigen Blazern, Radlerhosen, Sweatern.

Eingekleidet wurde Stewart von Chanel, seit Jahren wirbt sie für das französische Modehaus. Foto: Spencer by Pablo Lerrain

Stewart trägt im Film eine Neuauflage von "Look 82" aus der Couture-Kollektion von Chanel aus dem Frühjahr 1988. Foto: Chanel

Dass ausgerechnet die von den Paparazzi gejagte royale Prominente (auf den Social-Media-Plattformen) weiterlebt, ist kein Zufall. Die Generation Z liebt die vermeintliche "Authentizität" prädigitaler Bilder – auch der Stil der tragisch verunglückten Carolyn Jeanne Bessette-Kennedy wird heute auf Instagram gewürdigt: "Style icon, always simple and chic".



Lady Diana und Dodi Al-Fayed im Sommer 1997 auf Sardinien. Foto: imago/E-PRESS PHOTO.com

Wenn der Film am 3. September in Venedig gezeigt wird, gibt es erst einmal neues Futter für "Diana forever remembered", "Obsessed with Diana" oder "Diana Princess Wales". Während die Filmkritik die Darstellung von Diana unter die Lupe nehmen wird, werden auf Instagram andere bewegende Fragen verhandelt: Wie sehen die anderen Outfits aus? Durften neben Chanel noch andere Modehäuser ran? Bald werden wir es wissen. (Anne Feldkamp, 1.9.2021)