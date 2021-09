In Journalisten-Kategorie "Beste Information". Bekanntgabe der Preisträger bei Open-Air-Show am 16. September

Ist für den Deutschen Fernsehpreis nominiert: Markus Lanz. Foto: ZDF

Köln – ZDF-Talker Markus Lanz ist für den Deutschen Fernsehpreis nominiert worden. Der 52-Jährige geht mit seiner nach ihm benannten Talkshow "Markus Lanz" in der klassischen Journalisten-Kategorie "Beste Information" ins Rennen um die begehrte Trophäe, wie die Jury am Mittwoch in Köln bekanntgab.

Lanz konkurriert dort mit den beiden Politmagazinen "Frontal" (ZDF) und "Panorama" (ARD/NDR). Wer die Auszeichnung gewinnt, wird bei einer Open-Air-Show in Köln am 16. September bekanntgegeben.

Der Deutsche Fernsehpreis wird seit dem Jahr 1999 für hervorragende Leistungen für das Fernsehen verliehen. Gestiftet wird er von RTL, ZDF, Sat.1, ARD und der Deutschen Telekom. In der Jury sitzt zum Beispiel Schauspielerin und Produzentin Maria Furtwängler (54). (APA, dpa, 1.9.2021)