Die Faszination des Game Boy lässt sich heute wohl kaum noch nachvollziehen, außer man ist damals dabei gewesen. Foto: APA/dpa/Andrea Warnecke

"Schon bald" sollen Game-Boy- und Game-Boy-Color-Spiele auf der Nintendo Switch spielbar sein, heißt es aktuellen Berichten zufolge. "Tetris", "Super Mario Land" oder "Dr. Mario" wieder unterwegs in ihrer ursprünglichen Form spielen können? Zumindest Kinder der 1990er-Jahre hüpfen vor Freude, bei dieser noch inoffiziellen Ankündigung.

Retro total

Im "Nate the Hate"-Podcast von Brancheninsider NateDrake wurde kürzlich in den Raum gestellt, dass das Retro-Angebot der Nintendo Switch demnächst um Game-Boy-Spiele erweitert werden soll. Daraufhin meldete sich das Magazin "Nintendo Life" zu Wort und bestätigte die Vermutungen. "Die Informationen bezüglich der Verfügbarkeit von Game-Boy- und Game-Boy-Color-Spielen deckt sich mit unserem Wissensstand," verkündete das Magazin in einem ihrer Beiträge.

Bereits seit 2018 beziehungsweise 2019 bietet Nintendo auf ihrer aktuellen Konsole die Möglichkeit, NES- und SNES-Klassiker in die eigene Bibliothek zu laden. Eine Erweiterung des Spieleangebots geschieht langsam, neue Plattformen hat der Service seit zwei Jahren nicht erfahren. Wohl auch deshalb fallen die Gerüchte rund um den Game Boy auf fruchtbaren Fan-Boden. Eine offizielle Bestätigung von Nintendo fehlt noch. Würden sich die Gerüchte verdichten, könnte der japanische Videospielhersteller bald in ihrem Online-Format "Nintendo Direct" mit Antworten glänzen. (aam, 1.9.2021)