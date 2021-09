Es ist kein Thema, das man gern in den Sommerurlaub mitnimmt, und doch kehren viele Reisende damit zurück: Corona. Das und der Umstand, dass sich die Infektionslage in den vergangenen Wochen zunehmend verschlechtert hat, lässt über die kommende Zeit nachdenken. Welche Maßnahmen braucht es nun, damit ein weiterer Lockdown ausgeschlossen werden kann? Für manche Expertinnen und Experten ist es aufgrund der stagnierenden Impfbereitschaft nur eine Frage der Zeit, bis die Intensivstationen wieder voll sein werden. In Kärnten werden schon jetzt nicht dringend notwendige Operationen verschoben, und auch sonst ist die Lage in vielen Krankenhäusern angespannt. Eine Möglichkeit, dem Ansteigen und der Verbreitung des Virus entgegenzuwirken, wäre beispielsweise ein strengeres Vorgehen bei Reisenden, die nach Österreich zurückkommen. Zurzeit können etliche Länder bereist werden, ohne dass bei der Rückreise, zusätzlich zum 3G-Nachweis, Maßnahmen eingehalten werden müssen. Was meinen Sie:

Was spricht für, was gegen eine Verschärfung der Maßnahmen für Reisende?

Welche wären für Sie denkbar, welche eher nicht? Waren Sie selbst im Ausland unterwegs – wenn ja, wie haben Sie die Maßnahmen beziehungsweise die Kontrolle der jeweiligen Vorschriften dort erlebt? Berichten Sie im Forum! (mawa, 1.9.2021)