Barcelona – Der 18-jährige Ansu Fati trägt in dieser Saison beim FC Barcelona das Trikot mit der Nummer 10. Der vierfache spanische Internationale tritt damit diesbezüglich das Erbe des nach Paris abgewanderten Lionel Messi an. Mit der Ankündigung beendete der FC Barcelona die Spekulationen, dass die Rückennummer bei den Katalanen zu Ehren von Messi nicht mehr vergeben würde. Yusuf Demir erhielt die im Zuge des Wechsels von Antoine Griezmann zu Atletico Madrid freigewordene 11.

Damit stellte Barca auch klar, dass der 18-jährige Wiener ein Spieler für die erste Mannschaft ist, denn in der spanischen Liga sind für ebensolche Nummern von 1 bis 25 vorgesehen. Bei seinem LaLiga-Debüt hatte Demir noch die Nummer 27 am Rücken, er war von Barcelona offiziell für das zweite Team verpflichtet worden. Die Nummer 11 hatte davor das Trikot von Ousmane Dembele geziert, der wich nun auf die durch den Griezmann-Transfer kurz vakante 7 aus.

Fati, der jüngste Liga-Torschütze in der Geschichte des Clubs, arbeitet derzeit nach einer Knieverletzung an seinem Comeback. Dieses könnte er am Wochenende nach der Länderspielpause geben. Er stammt wie Messi aus der eigenen Nachwuchsakademie. Neben dem Argentinier hatten beispielsweise auch die Brasilianer Ronaldinho und Rivaldo die Nummer 10 getragen. (APA, 1.9.2021)