Die Covid-Daten von 24.000 Personen gelangten an die Öffentlichkeit

Tirol, das Land, wo "immer alles richtig gemacht" wird (Copyright dieser Tiroler Gesundheitslandesrat, der nach Ischgl dieses legendäre ZiB 2-Interview gegeben hat – inzwischen nach etwa einjähriger Schamfrist zurückgetreten).

Also, die Firma Lab Truck hat die genauen Covid-Daten von 24.000 Personen per E-Mail verschickt, die nun an die Öffentlichkeit gelangt sind. Veranlasst wurde das vom früheren Geschäftsführer der Lab Truck, einem Urologen, wobei sich die Frage stellt, ob er das nach seinem Rücktritt überhaupt noch hätte machen dürfen. Die Ärztekammer hat übrigens im Mai über ihn ein vorläufiges Berufsverbot verhängt.

Das ist aber nur die erste einer langen Liste von Fragen, beginnend mit der Qualität der Tests, die von der "Labor Lastwagen"-Firma Lab Truck gemacht wurden, bis zu der Frage, wieso überhaupt eine relativ unerprobte Firma den Millionenauftrag vom Land Tirol erhalten konnte und ob es da vielleicht ein Netzwerk gibt. Eine weitere Frage ist, warum der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter zu alledem beharrlich schweigt.

Der nicht mehr geschäftsführende Urologe erklärt das Datenleck mit einem "Hackerangriff", was nicht ganz auszuschließen ist, vor allem dann, wenn man heikle Daten auf Excel-Sheets in offenen Mails verschickt. Irgendwer ist da offensichtlich schwer überfordert, gerade auch in der Politik. Macht aber nichts, denn Tirol ist bekanntlich das Land ... (siehe oben). (Hans Rauscher, 1.9.2021)