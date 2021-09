Die Kontaktaufnahme soll über soziale Medien stattgefunden haben. Foto: AFP/Issouf Sanogo

Eine 56-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land hat am Wochenende mehrere 10.000 Euro an Online-Betrüger verloren. Laut Polizei hatten Unbekannte über eine Social-Media-Plattform Kontakt mit der Kärntnerin aufgenommen und ihr einen Gewinn in Höhe von mehreren 1.000 Euro vorgegaukelt. Die Frau gab ihren Benutzernamen und mehrere Aktivierungscodes für Online-Transaktionen von ihren Bankkonten bekannt, daraufhin wurden binnen kurzer Zeit mehr als 300 Abbuchungen getätigt.

Erst kürzlich wurde eine 56-jährige Linzerin von Internetbetrügern um einen sechsstelligen Eurobetrag gebracht. Durch ein Pop-up war sie in Kontakt mit einer Investmentfirma gekommen, die ihr versprach, in kürzester Zeit hohe Gewinne machen zu können. Sie gestattete den Betrügern Fernzugriff auf ihren Computer und überwies mehrmals fünfstellige Beträge auf unterschiedliche Kryptoplattformen. Als sie nach drei Wochen Verdacht schöpfte, erstattete sie Anzeige bei der Polizei. (APA, 2.9.2021)