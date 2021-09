"In der Nähe meines Hauses steht eine große Kiefer mit einem kleinen bis mittelgroßen Loch, in dem seit einem Jahr ein junger Waschbär sein Zuhause hat", berichtet Brook Burling. "Nun, in diesem Jahr scheint der kleine Waschbär aus seinem winzigen Zuhause herausgewachsen zu sein, denn er passt kaum hinein!"