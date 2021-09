Die Inszenierung des Konzeptmotorrads soll zeigen, welche Zielgruppe angesprochen werden soll. Foto: BMW

Ein kleines, modernes E-Motorrad für die Stadt: Bisher blieb diese Idee bei BMW in der Konzeptphase stecken. Mit der neuen CE 02 will der deutsche Autohersteller endlich in die Produktion gehen, um junge Menschen in urbanen Gebieten von seiner neuesten Entwicklung zu überzeugen.

BMW Motorrad

Stadtflitzer

Bis zu 90 km/h soll die CE 02 maximal erreichen, der Akku soll für immerhin 90 Kilometer reichen. Verbaut ist ein 11-Kilowatt-Motor, was bei E-Motorrädern dieser Größe mittlerweile zum Standard gehört. Das Design richtet sich an die jüngere Zielgruppe, widerspricht dabei aber nicht bisherigen E-Ausflügen des Konzerns, etwa dem CE-04-E-Scooter.

Die Bemühungen, in den Markt einzusteigen, sind nachvollziehbar. Sowohl im Bereich E-Bikes als auch bei den E-Motorrädern ist die Nachfrage gerade unglaublich hoch. Die Zielgruppe ist jedoch anspruchsvoll, wie gescheiterte Versuche, etwa von Harley Davidson, in diesem Bereich bereits gezeigt haben.

Bleibt abzuwarten, ob BMW mit der CE 02 dieses Mal tatsächlich den Weg in die Massenproduktion findet. (red, 2.9.2021)