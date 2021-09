Mit "Cyberpunk 2077" veröffentlichte CD Projekt Red im Vorjahr ihr bisher ambitioniertestes Spiel. Foto: CD Projekt Red

Eigentlich sollten sowohl "Cyberpunk 2077" als auch "The Witcher 3" in diesem Jahr Updates für die Next-Gen-Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X/S bekommen. Nun erklärt der polnische Entwickler CD Projekt Red seinen Investoren, dass man diese Deadline "nicht mit voller Sicherheit" zusagen könne.

"Lesson Learned"

Mit "Cyberpunk 2077", das im Herbst letzten Jahres veröffentlicht wurde, erlebte die Szene ein Erdbeben. Ein offenbar unfertiges Spiel wurde vom Fan-Liebling CD Projekt Red veröffentlicht und sorgte im Nachgang für zahlreiche Skandale, darunter etwa die Entfernung des Spiels aus dem Playstation Store. Seitdem hat man das Gefühl, Publisher verschieben lieber ihre Entwicklungen, bevor sie halbfertige veröffentlichen. Jüngste Beispiele wie "Outriders" oder "Dungeons & Dragons" widersprechen zwar dieser Theorie, dennoch scheint das Verschieben eines bereits fixierten Erscheinungsdatums die Maxime des Jahres 2020.

So scheinen nun auch die angekündigten Update für die beiden Spiele des polnischen Entwicklers, "Cyberpunk 2077" und "The Witcher 3", noch immer nicht fertig zu sein, weshalb aus einem Bericht an die Investoren hervorgeht, dass man mit einem Erscheinen in diesem Jahr zumindest nicht hundertprozentig rechnen solle. Zitiert wird der CD Projekt Senior Vice President Business Development Michal Nowakowski, der zugibt, dass die "Entwicklung an den beiden Spielen noch nicht abgeschlossen" sei, man "aber noch immer ein Erscheinen im Jahr 2021" anpeile.

Als Grund wird mitunter genannt, dass man beim Erstrelease von "Cyberpunk 2077" seine "Lektionen gelernt" habe und keine unfertigen Produkte mehr veröffentlichen wolle. Das scheint auch im Interesse der Investoren, nachdem diese nach dem negativen Feedback im Vorjahr dem Entwickler mit einer Klage drohten. (aam, 2.9.2021)