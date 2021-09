Eine Taliban-Patrouille in Kabul am Donnerstag. Foto: AFP / Aamir Qureshi

Kabul – Mehr als zwei Wochen nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan wollen die radikalen Islamisten in Kürze ihre Regierung vorstellen. Im Präsidentenpalast von Kabul werde dafür aktuell eine Zeremonie vorbereitet, erklärte ein Taliban-Vertreter am Donnerstag in den sozialen Medien. Der Privatsender Tolo meldete, die Verteilung der Ministerposten werde in Kürze bekanntgegeben.

Taliban auf Anerkennung angewiesen

Angesichts eines drohenden Zusammenbruchs der Wirtschaft sind die Taliban darauf angewiesen, dass internationale Geldgeber der Führung Legitimität zusprechen. Die USA und die EU haben eine förmliche Anerkennung einer Taliban-Regierung davon abhängig gemacht, dass die Islamisten ihren Ankündigungen zum Schutz der Menschenrechte Taten folgen lassen.

Von 1996 bis 2001 hatten die Taliban in Afghanistan eine radikale Form des islamischen Rechtssystems der Scharia brutal durchgesetzt. Ihre Regierung bestand damals aus einem nicht gewählten Führungsrat. Kurz nach der Wiederübernahme der Macht in Kabul Mitte August hatte ein ranghoher Taliban-Vertreter laut der Nachrichtenagentur Reuters mitgeteilt, dass die künftige Regierungsform der früheren ähneln könnte. Das letzte Wort werde wahrscheinlich Taliban-Chef Mullah Haibatullah Akhundzada als geistliches und politisches Oberhaupt haben. (APA, Reuters, 2.9.2021)