Ob Gerüche, klimatische Bedingungen, Dunkelheit beziehungsweise Helligkeit oder akustische Reize – was einen ständig umgibt, nimmt man meist nur noch abgeschwächt wahr. Oft wird man an gewisse Umstände erst erinnert, wenn einen jemand darauf hinweist: "Hier hört man die Straße aber laut" oder "Lachen die Nachbarn immer so viel?". Man gewöhnt sich nämlich schnell an seine Umgebung und so auch an die Reize, die auf einen einwirken – das betrifft auch Geräusche.

Was hören Sie gerade? Foto: SIphotography Getty Images/iStockphoto

Das hat eine positive Seite – so kann man Klänge, die andere womöglich als störend oder nervig empfinden, leichter ausblenden. Aber wären diese nicht mehr da, würden sie wahrscheinlich eine seltsame Stille hinterlassen. Also hören Sie einmal genau hin: Was hören Sie? Kinder, die am nahegelegenen Spielplatz schreien, Züge, die mit hoher Geschwindigkeit in der Nähe vorbeidüsen, Straßenbahnbimmeln, hupende Autos, das Rauschen des Baches, ein Stimmengewirr aus dem Café nebenan, Musik oder Gespräche, die aus dem Nachbargarten erklingen?

Welche Geräusche assoziieren Sie mit Ihrer Umgebung?

Mit welchem Sound würden Sie Ihre Stadt oder Ihr Dorf am ehesten beschreiben? Nehmen Sie diesen immer wieder ganz bewusst wahr? Welche Klänge schätzen Sie besonders, auf welche würden Sie lieber verzichten? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 7.9.2021)