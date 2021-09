Sind Sie beim Baden bereits in eine unangenehme Situation gekommen? Foto: getttyimages/istockfoto/JFsPic

Ein kleine, Frauen vorbehaltene Fläche im Thermalbad Vöslau sorgte in den letzten Tagen für Aufregung. Dorthin lud Unternehmerin und Influencerin Madeleine Alizadeh Frauen und als Frauen lebende Menschen am Freitag zu einem Badenachmittag ein. Die Idee: einen Ort zu schaffen, an dem man sich als Frau in Badekleidung ungestört und sicher fühlen kann, ohne gaffende Blicke, ohne Anmachsprüche, ohne Belästigungen, ohne Angst, gegen den Willen fotografiert zu werden.

Dafür erntete sie auf der einen Seite viel Unverständnis, Hass und Kritik – auf der anderen Seite erreichten sie aber auch Nachrichten von Frauen, die beim Baden bereits unangenehme Situationen mit Männern erlebt hatten und diese teilten:

"Ich und eine Freundin von mir wurden, als ich circa 13/14 war, im Freibad unter der Umkleidekabine beim Umziehen gefilmt."

"Im Schwimmbad ist es schon öfter vorgekommen, dass ein Mann körperlich so dicht an mir war (im Wasser, am Beckenrand oder beim Kiosk), dass ich den Penis gespürt habe. Teilweise waren bei den Vorfällen auch meine Kinder dabei."

"Ich saß mit meiner Schwester Sonntag mittags im Freibad. Ein Typ kam auf uns zu und fragte uns: 'Sorry, dass ich störe ... aber habt ihr Bock auf ficken?' Wir waren total perplex."

"Was mir im Freibad bereits passiert ist:

Mann öffnet mein Bikinioberteil am Rücken im Vorbeilaufen.

Stand am Beckenrand, Mann kommt von hinten, grapscht mich an den Brüsten und zieht mich so mit ihm ins Wasser.

Mann klettert in seiner Umkleidekabine nach oben, um in meine Umkleide nebenan reinzuschauen.

Mann rutscht direkt hinter mir die Rutsch runter, um mich zu begrapschen."

Welche unangenehmen Erlebnisse haben Sie als Frau beim Baden gehabt?

Haben Sie sich im Freibad, im FKK-Bereich, beim Baden in der Natur schon einmal unsicher oder unwohl gefühlt? Wie hat sich das auf Ihr Badeverhalten ausgewirkt? Teilen Sie Ihre Geschichte im Forum! (aan, 6.9.2021)