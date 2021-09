"Heute"-Herausgeberin Eva Dichand und ihre neue Umwelt-Ressortchefin Lydia Matzka-Saboi. Foto: Heute / Helmut Graf

Wien – Lydia Matzka-Saboi (46) baut nach 15 Jahren als Sprecherin von Global 2000 in Österreich ein Umwelt-Ressort bei der Gratiszeitung "Heute" auf.

Die 46-jährige gebürtige Innsbruckerin wird inhaltlich und konzeptionell ein Klima- und Umweltportal leiten, lässt "Heute" verlauten. Herausgeberin Eva Dichand kündigt an, Umweltschutz, Nachhaltigkeit und ein gesünderes Leben werden "in Zukunft einen neuen starken Schwerpunkt in der Blattlinie von 'Heute‘'bilden".

Die neue Ressortchefin über die Erderhitzung und Extremwetterereignisse: "Noch ist Zeit zu handeln, um zu verhindern, dass aus einer Klimakrise eine Klimakatastrophe mit unumkehrbaren und verheerenden Folgen wird. Politik, Wirtschaft, wir alle müssen uns engagieren, damit dieser Planet ein lebenswerter bleibt. Wir haben nur diesen einen!" (red, 2.9.2021)