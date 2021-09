Was den Shitstorm auslöste, ob es auch berechtigte Kritik an der Veranstaltung gibt und wieso es Safe Spaces für Frauen braucht

Eine bekannte Influencerin kündigt auf Instagram einen Badetag nur für Frauen an – und erntet einen Shitstorm, der seinesgleichen sucht. Was absurd klingt, ist der österreichischen Unternehmerin Madeleine Alizadeh diese Woche tatsächlich passiert. Ihr für morgen Freitag geplantes Event in einem Freibad nahe Wiens löste eine Welle des Hasses aus. Da fragt man sich schon, wieso ein Badeevent für Frauen so aufregt. Ob es vielleicht auch berechtigte Kritik an der Veranstaltung gibt und wieso es sogenannte Safe Spaces für Frauen wie etwa einen Frauenschwimmtag dennoch braucht, erklärt Lara Hagen. (red, 2.9.2021)