Mit einer höheren Inflation nach dem Frühjahr hatten Experten gerechnet, aber Ausmaß und Geschwindigkeit der Entwicklung haben doch viele überrascht. In der Eurozone legten die Preise im August im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent zu, einen solchen Sprung hat es seit zehn Jahren nicht mehr gegeben. In Österreich liegt die Teuerung sogar knapp über drei Prozent, in den USA sind es 5,4 Prozent gewesen im August. Lieferkettenprobleme, ein kleiner Boom nach den vielen Lockdowns und hohe Energiepreise treiben die Teuerung an.

Beginnt gerade einen neue Phase mit einer nachhaltig höheren Inflation und, falls ja, wäre das ein Problem? Müssten Notenbanken eingreifen und die Zinsen erhöhen? Wie beeinflusst die höhere Inflation unsere Vermögensentscheidungen?

Rund um diese Fragen dreht sich "STANDARD mitreden" diese Woche. Mit dabei beim Videotalk ist Gabriel Felbermayr, der künftige Chef des Forschungsinstituts Wifo. Zu Gast sind der Investmentpunk Gerald Hörhan, die Geldpolitik-Expertin Lea Steininger von der WU Wien sowie die Chefökonomin der Oesterreichischen Nationalbank, Doris Ritzberger-Grünwald. Und: Ingolf Böttcher, der bei Statistik Austria die Inflationsmessung verantwortet.

Diskutieren Sie mit

Wie immer gilt: Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Gäste hier im Forum oder erzählen Sie uns, was Sie über den aktuellen Preisanstieg denken. Die spannendsten Beiträge werden wir in der Sendung diskutieren. Zu sehen gibt es den Talk am Sonntag. Moderation: András Szigetvari. (red, 2.9.2021)