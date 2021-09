Das Internet wird immer breiter. Foto: APA/dpa/Julian Stratenschulte

12,97 Millionen Breitbandanschlüsse wurden in Österreich Ende des 1. Quartals 2021 registriert. Das bedeutet rund zehn Prozent mehr Anschlüsse innerhalb von zwölf Monaten, wie aus dem aktuellen RTR Internet Monitor hervorgeht. Rund zehn Millionen Breitbandanschlüsse entfielen dabei auf Mobilfunknetze. Die Nachfrage ist hier im letzten Jahr um 11,5 Prozent gestiegen. Mit aktuell 2,6 Millionen Breitbandanschlüssen verzeichnet das Festnetz ein Plus von drei Prozent.

Umstieg

Auffällig ist, dass die Anzahl der Nummernportierungen, also der Betreiberwechsel, signifikant angestiegen ist – "was das Funktionieren des Wettbewerbs und der Instrumente der Regulierung bestätigt", so die Regulierungsbehörde RTR am Donnerstag in einer Aussendung.

Enorme Steigerungsraten gibt es bei der Datennutzung. Im 1. Quartal wurden über Österreichs Festnetze Datenvolumina im Ausmaß von 1.352 Petabyte konsumiert. Das sind gegenüber dem 1. Quartal des Vorjahres 25 Prozent mehr. Bei den Mobilfunknetzen lag die Steigerungsrate bei 30 Prozent; insgesamt wurden im 1. Quartal 784 Petabyte verbraucht. (APA, 2.9.2021)