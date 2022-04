Mit einem Teller, einem Topf, einer Pfanne, einem Glas und einem Häferl wurde schon so mancher Hausstand gegründet. Zieht man in die erste eigene Wohnung, braucht es nicht viel in der Küche, denn die wenigsten denken daran, mehrgängige Menüs zu kochen und zu servieren. Pasta mit Sugo und somit ein Topf müssen reichen – vorerst. Aber mit der Zeit versucht man sich dann doch mal an der Zubereitung der einen oder anderen ausgefalleneren Speise. Und vielleicht lädt man auch gerne einmal Freundinnen, Freunde und Familie zum Essen ein, und dann wird es mit dem einen Teller etwas schwierig.

Tischdecke, schönes Geschirr und gutes Essen: Wie oft wird bei Ihnen so schön gegessen? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/eclipse_images

Hauptsache, das Essen schmeckt – so lautet die Devise so mancher Gastgeberinnen und Gastgeber. Da kommt es nicht darauf an, ob das Geschirr zusammenpasst oder der Tisch hübsch gedeckt ist – nur die Qualität des Essens zählt. Wieder andere holen bei Essenseinladungen das besondere Geschirr aus dem Kasten. Vielleicht ist es das wertvolle Augartenporzellan von den Großeltern, das Gmundner Keramik, das an die Kindheit erinnert, oder einfach schlichtes Geschirr aus dem Möbelhaus. Und dann gibt es die Perfektionistinnen und Perfektionisten. Bei denen stimmt einfach alles. Der Tisch ist geschmackvoll gedeckt, das Geschirr und die Gläser sind perfekt abgestimmt, die Deko passt zum Essen oder Anlass, und das Kredenzte schmeckt auch noch ausgezeichnet. Es ist einfach eine runde Sache. Und wie ist das bei Ihnen?

Wie schaut Ihr Essenstisch aus?

Ist Ihnen ein schön gedeckter Tisch wichtig, oder zählt nur die Qualität des Essens? Worauf achten Sie bei Essenseinladungen? Wird bei Ihnen der Tisch immer schön gedeckt oder nur zu bestimmten Anlässen? Und was macht für Sie einen schönen Essenstisch aus? (wohl, 1.4.2022)