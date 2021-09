Die Badesaison neigt sich ihrem Ende zu, die Wandersaison noch lange nicht. Daher gibt's vom Verkehrsbund Ost-Region (Vor) ein paar Ausflugstipps in den Wiener Alpen, die von der Bundeshauptstadt leicht mit den Öffis erreichbar sind:

Rax: Die Rax-Seilbahn fährt in nur sechs Minuten von Hirschwang an der Rax zur Bergstation auf 1.546 Meter. Die Anreise ist ab Wien Meidling um 7:32 Uhr mit dem REX9 direkt bis Payerbach-Reichenau und von dort mit der Vor Regio-Buslinie 341 und einer Gesamtreisezeit von einer Stunde und 14 Minuten – ohne Parkplatzsuche vermutlich schneller als mit dem Auto. Darüber hinaus ist die Anreise stündlich mit dem REX1 möglich. Die Rückfahrt ist um 17:11 Uhr (letzte Fahrt von "Hirschwang Raxseilbahn") ebenso schnell und einfach. Der Stundentakt auf der Vor Regionalbuslinie 341 macht das Ziel auch für Kurzausflüge aus der nahen Region interessant. (raxalpe.com)

Beliebtes Ausflugsziel: die Rax Foto: Niederösterreich Werbung/ROBERT HERBST

Preiner Gscheid: Wer es sportlicher angehen will, wandert vom Preiner Gscheid auf das Raxplateau und genießt dort die Aussicht auf Schneeberg, Schneealpe sowie Wechsel und Semmering. Für die schnelle Anreise am Wochenende sorgt der Direktzug REX9 von Wien Meidling um 7:32 Uhr mit Umstieg in Payerbach-Reichenau auf die Vor Regionalbuslinie 342, welche auch unter der Woche im Zweistundentakt unterwegs und damit ebenfalls für Kurzausflüge aus der nahen Region attraktiv ist. Die späteste Rückfahrt startet um 16:46 Uhr vom Preiner Gscheid Richtung Wien.



Unterwegs mit der Museumsbahn: Eine Reise mit historischen Waggons und Wandermöglichkeit beispielsweise nach Hinternaßwald oder zur Abkühlung an heißen Tagen zum Wasserleitungsweg bietet die Fahrt mit der Höllentalbahn, welche bis Ende Oktober jeden Sonn- und Feiertag unterwegs ist. Alternativ nimmt man die Vor Regio-Buslinie 341. (lokalbahnen.at/hoellentalbahn)

Bahnwanderweg Semmering: Die gemütliche Etappe des Bahnwanderwegs führt am Semmering vorbei an den imposantesten Viadukten und Bauten des Unesco-Weltkulturerbes zum Bahnhof Breitenstein als Zwischenziel. Die Anreise erfolgt entweder direkt mit dem REX9 ab Wien Meidling um 7:32 Uhr, oder mit dem Railjet, dem EC oder – für Wanderungen ausgehend von der Passhöhe auch attraktiv – mit dem REX1, welcher am Wochenende stündlich mit Umstieg in Gloggnitz auf die Vor Regio-Buslinie 343 verkehrt.

Schneebergbahn: In 40 Minuten zum höchsten Bahnhof Österreichs. Foto: Wiener Alpen/Franz Zwickl

Schneeberg: Entspannt auf den höchsten Berg Niederösterreichs mit der Schneebergbahn. In nur 40-minütiger Fahrt geht es mit dem Salamander Zug zum Bergbahnhof Hochschneeberg auf 1.800 Meter Seehöhe. Die Anreise ist an Wochenenden und Feiertagen um 8:39 Uhr mit dem R97 direkt von Wien Hauptbahnhof bis Puchberg am Schneeberg mit Anschluss an die Zahnradbahn möglich. Auch Puchis Welt, das "Natur- und Familienabenteuer" am Schneeberg, ist mit dem Direktzug R97 aus Wien Meidling um 8:45 Uhr mit Umstieg in Puchberg auf die Vor Regio-Buslinie 350 rasch erreichbar. Die Rückfahrt kann entweder um 16:16 Uhr oder für längere Wanderungen um 18:16 Uhr von "Puchberg Losenheim" Richtung Wien erfolgen. (schneebergbahn.at bzw. puchis-welt.at)

Im Gemeindegebiet von Muggendorf in den Wiener Alpen stürzen die Myrafälle auf einer Gesamthöhe von 125 Meter in die Tiefe. Ihren Ursprung haben sie im Myrabach, im sieben Kilometer entfernten Unterberg. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Myrafälle: Die Myrafälle sind mit den Wanderwegen und der Wasserwelt ein naheliegendes Ausflugsziel für Wanderbegeisterte und Familien. Die Anreise ist von Wien Hauptbahnhof per Direktzug stündlich möglich, z. B. um 8:39 Uhr mit dem R97 und Umstieg in Pernitz-Muggendorf auf die Vor Regio-Buslinie 332, welche durch ihren Stundentakt auch für Kurzausflüge aus der nahen Region attraktiv ist. Die Rückfahrt ist ebenfalls stündlich (immer um 20 Minuten nach der vollen Stunde mit Umstieg in Pernitz-Muggendorf auf den R97 und in Wr. Neustadt auf den RJ) möglich, um 16:20 Uhr (Abfahrt Myrafälle) gibt es ab Pernitz-Muggendorf einen Direktzug R97, der um 18:10 Uhr in Wien Meidling ankommt. (myrafaelle.at)

Aussichtsplattform auf der Hohen Wand Foto: APA/JOHANNES BRUCKENBERGER

Hohe Wand: Für Geübte warten auf der Hohen Wand Klettersteige und Wanderwege mit Fernsicht am gut acht Kilometer langen Karstplateau. Zum Fuße der Hohen Wand gelangt man öffentlich mit dem Direktzug R98 aus Wien Meidling ab 8:45 Uhr mit Umstieg in Winzendorf auf die Vor Regio-Buslinie 337 zur "Abzweigung Hohe Wand" mit Ankunft um 10:13 Uhr. Alternativ verkehrt der R98 stündlich bis Grünbach, von wo aus ebenfalls einige Wanderwege und Klettersteige auf die Hohe Wand führen. Der Rückweg ab 16:47 Uhr in Winzendorf ist mit dem Direktzug und Ankunft in Wien um 18:10 Uhr schnell möglich. Für ausgedehntere Wanderungen fährt der letzte Kurs der Vor Regio-Buslinie 337 um 18:48 Uhr bei der "Abzweigung Hohe Wand" ab und kommt mit Umstiegen in Winzendorf (R98) und Wr. Neustadt (RJ 754) um 19:55 Uhr in Wien Meidling an. (red, 3.9.2021)