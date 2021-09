In Jeans (Philippe Rebbot) Leben ging alles schief. Dank Judith (Laure Calamy) versteht er, was im Leben wirklich zählt: "Auf dem falschen Dampfer", 20.15, Arte. Foto: The Film TV / Arte

19.40 DOKUMENTATION

Re: My Camper Is My Castle Knapp 80.000 Wohnmobile wurden in Deutschland 2020 neu zugelassen, 45 Prozent mehr als im Vorjahr. 2021 könnte diese Zahl nochmals ansteigen, denn in Zeiten von Corona gilt die Reise in den eigenen vier Wänden als eine der sichersten Möglichkeiten, Urlaub zu machen. Bester Beweis, dass der Klimawandel gern vor der eigenen Garage sein Ende hat. Bis 20.15, Arte

20.15 AMOKLAUF

Die Macht der Kränkung Die Serie zeichnet die Vorgeschichte zum Amoklauf in einem Einkaufscenter nach. Lange aufgestaute Kränkungen und Gefühle führen zu einer Eskalation. In jeder Folge steht das Schicksal einer Person im Vordergrund, die mehr und mehr in einen Ausnahmezustand gerät. Die Drehbücher zum gleichnamigen Bestseller von Reinhard Haller schrieb Agnes Pluch. Bis 21.50, ORF 2

20.15 DORFIDYLLE

Unterleuten – Das zerrissene Dorf (D 2016, Matti Geschonneck) Juli Zeh erzählt die Geschichte eines Dorfes in der brandenburgischen Provinz, dessen Gefüge durch ein paar geplante Windräder aus den Fugen gerät. Das (Un-)Sittenbild funktioniert auch als Fernsehfilm ausgesprochen gut, nicht zuletzt dank eines sehenswerten Ensembles: Thomas Thieme, Sarina Radomski, Charlie Hübner, Nina Gummich, Jörg Schüttauf, Ulrich Noethen und Rosalie Thomas ziehen die Kreise inmitten ihrer kleinbürgerlichen Landidylle enger und enger. Bis 22.00, 3sat

20.15 TRAGIKOMÖDIE

Auf dem falschen Dampfer (Temps de chien!, F 2019, Edouard Deluc) Es läuft nicht gut für den Pariser Aussichtsbootkapitän Jean (Philippe Rebbot): Nachdem Frau, Job und Wohnung weg sind, kommt er zusammen mit einem erfolglosen Musiker in der Wohnung der verreisten Patentochter unter. Regisseur Edouard Deluc erzählt in seiner Tragikomödie vom Kampf gegen sozialen Abstieg. Bis 21.45, Arte

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Die Akte Nero – Auf den Spuren einer antiken Verschwörung Der Kriminalpsychologe Thomas Müller geht der Frage nach, ob der römische Kaiser ein psychopathischer Killer war. Bis 23.20, ORF 2

0.45 KINDER, KINDER

M – Eine Stadt sucht einen Mörder (D 1931, Fritz Lang) In Fritz Langs Meisterwerk spielt Peter Lorre einen einsamen Triebmörder zwischen Polizei und aufgebrachter Unterwelt. Seine nur über Metaphern erzählten Gewaltakte, seine angstvolle Flucht durch die Straßen, mit dem Kreidezeichen des Täters auf der Schulter, dann sein verzweifeltes Flehen um Gnade vor dem "Tribunal" des präfaschistischen Mobs – das sind absolute Höhepunkte des frühen Tonfilms. M zeichnet die Geometrie der modernen Großstadt nach und verweist in seiner gesellschaftlichen Analyse auf die Machtverhältnisse einer Zeit, die (nur wenige Jahre später) solch beunruhigende Filme nicht mehr zulassen sollte. Bis 2.30, BR