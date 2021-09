In dieser Galerie: 2 Bilder Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Faltskog und Björn Ulvaeus nach ihrem Song-Contest-Sieg 1974. Foto: Reuters/Olle Lindeborg/TT News Agency/ Die neuen Songs wurden per Livestream aus dem Stockholmer Gröna-Lund-Vergnügungspark präsentiert. Foto: EPA/Fredrik Persson

Die schwedische Popgruppe Abba ist zum ersten Mal seit 40 Jahren wieder zusammengekommen, um ein neues Album aufzunehmen. Nächstes Jahr wollen sie in London bei einem "digitalen Konzert" auftreten, wurde am Donnerstagabend per Livestream verkündet.

"Voyage" soll am 5. November erscheinen, vorab wurden zwei Songs präsentiert. Die Gruppe hat bisher 385 Millionen Alben verkauft, berühmt wurden die Schweden in den 70er- und 80er-Jahren mit Hits wie "Waterloo", "Dancing Queen" und "Take A Chance On Me". 1982 lösten sie sich auf. (bed, 2.9.2021)