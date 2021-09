Taliban-Kämpfer überwachen die Situation an der Grenze zu Pakistan. Foto: Reuters

Die Machtübernahme der Taliban hat tausende Menschen aus Afghanistan in die Flucht getrieben. Nicht nur Ortskräfte, die für den USA oder deren Verbündete gearbeitet haben, müssen vor den neuen radikalislamischen Machthabern Vergeltung fürchten, besonders auch Intellektuelle werden das Land verlassen, erwartet Migrationsexperte Kilian Kleinschmidt. Unter diesen Leuten werde es zu einer Bewegung Richtung Europa kommen, und das seien Menschen "die wir aufnehmen sollen und auch müssen". Eine Migrationswelle wie 2015 erwartet der Deutsche, der auch mehrere österreichische Bundeskanzler beriet, nicht. "Ich sehe nicht, dass auf einmal wieder 500.000 Menschen vor der Tür stehen."

Was allerdings sehr wohl zu Massenbewegungen führen könnte, ist laut Kleinschmidt eine Verschärfung der Hungersnot, die in Afghanistan bereits seit vier Wochen herrscht. Die Nachbarstaaten wie etwa Pakistan haben ihre Grenzen zugemacht und nach Abzug des Westens ist auch die Finanzierung humanitärer Programme schwieriger geworden. Aber "das heißt noch lange nicht, dass alle Richtung Europa kommen"; außer der Flüchtlingsstrom werde instrumentalisiert und gefördert, wenn etwa jemand Tausende Afghanen in ein Drittland weiterfliegen lasse wie das jetzt etwa am baltischen Meer geschehe mit Belarus, sagte Kleinschmidt.

Hilfsgelder für Nachbarländer

Die Uno hat ihren humanitären Flugdienst (UNHAS) in Afghanistan wiederaufgenommen. 160 humanitäre Organisationen können ihre Arbeit in den afghanischen Provinzen fortsetzen, hieß es. Durch den Passagierflugdienst sei derzeit die pakistanische Hauptstadt Islamabad mit Mazar-e-Sharif im Norden und Kandahar im Süden Afghanistans verbunden.

Nach Angaben des Flüchtlingshochkommissariats UNHCR könnten bis zum Jahresende jedenfalls bis zu eine halbe Million Afghanen in die Nachbarstaaten fliehen. Wo sich der Migrationsdruck am stärksten entladen dürfte, sind die Nachbarländer Afghanistans. Großbritannien will dort insgesamt 30 Millionen Pfund, umgerechnet rund 35 Millionen Euro, für die Unterbringung Geflüchteter bereitstellen.

Wie die britische Regierung am Freitag erklärt, sollen zehn Millionen Pfund dem UNHCR und anderen humanitären Gruppen zur Verfügung gestellt werden, um Unterkünfte und sanitäre Einrichtungen an den Grenzen zu errichten. Der Rest soll an Länder gehen, die eine große Zahl von Flüchtlingen aufgenommen haben, um die wichtigsten Dienstleistungen bereitzustellen. Großbritannien wolle insgesamt etwa 20.000 Geflüchtete aus Afghanistan aufnehmen.

Aus Deutschland nach Amerika

Rund 17.000 Afghanen harren derzeit auf US-Stützpunkten in Deutschland ihrer Weiterreise in die USA. Laut dem Kommandanten der US-Streitkräfte in Europa, General Tod Wolters, werden die Menschen vor der Weiterreise in die USA zweimal überprüft – einmal bei der Ankunft und ein weiteres Mal kurz vor der Abreise. Man habe bisher eine verdächtige Person aufgespürt, die sich nun in Gewahrsam befinde, sagte Wolters. Details zum Verdächtigen nannte er keine, er sprach aber von einer "großen Bedrohung".

Wolters lobte generell die "hundertprozentige Unterstützung" der Behörden Deutschlands, Italiens und Spaniens – in den beiden Ländern befinden sich rund 4.300 Afghanen auf Durchreise in die USA – bei der Mission. Schutzsuchende werden registriert und bei Bedarf medizinisch behandelt. (APA, Reuters, red, 3.9.2021)