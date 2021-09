Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern gab an, dass es sich um einen vom "IS" inspirierten Terroranschlag gehandelt habe. Foto: REUTERS

Auckland – In einem Supermarkt in einem Vorort der neuseeländischen Großstadt Auckland hat ein Mann mehrere Menschen verletzt. Der Angreifer sei von Sicherheitskräften erschossen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Mindestens sechs Menschen seien in dem Ort New Lynn südwestlich des Stadtzentrums verletzt worden, einige davon schwer, berichtete der Sender "Radio New Zealand" unter Berufung auf die Hilfsorganisation St. John.

Vom "IS" inspiriert

Premierministerin Jacinda Ardern sprach danach in einer Pressekonferenz von einem Terrorangriff, der binnen 60 Sekunden habe gestoppt werden können. Der Täter sei amtsbekannt gewesen und ein sri-lankischer Staatsbürger gewesen sein. Die Polizei habe ihn unter ständiger Beobachtung gehalten. Laut Ardern sei der Täter von der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) inspiriert worden.

Die Polizei, die mit einem Großaufgebot und einem Hubschrauber im Einsatz war, sperrte das Gebiet um das Einkaufszentrum Lynn Mall großräumig ab. Weitere offizielle Details zum Tathergang gab es zunächst nicht. (APA, red. 3.9.2021)