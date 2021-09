Dein Standard Schulbeginn: "Schulschließungen müssen verhindert werden"

Max Leschanz, Harun Celik



Am Montag beginnt in Ostösterreich ein neues Schuljahr. Mit welchen Gefühlen gehen die SchülerInnen in das neue Semester? Vor allem Home-Schooling solle verhindert werden.