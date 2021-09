Ein Hochhaus von Wiener Wohnen steht in Meidling. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – Dass Wien als besonders lebenswerte Stadt gilt, liegt auch an den Gemeindebauten, die seit den 1920er-Jahren für leistbaren Wohnraum sorgen. Nun erschüttert allerdings eine Korruptionsaffäre Wiener Wohnen, wie die "Krone" berichtet. Demnach hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen 93 Personen ermittelt, in 53 Fällen gibt es nun eine Anklage. 43 Angeklagte sind Mitarbeiter von Wiener Wohnen, der Rest arbeitet bei Bauunternehmen.

Konkret geht es um Schmiergeld bei der Vergabe von Aufträgen. Laut dem Bericht sollen Mitarbeiter von Firmen Schäden an Fensterscheiben festgestellt haben, vor allem in Stiegenhäusern, Kellerabteilen und Dachböden. Allerdings hätten viele dieser Schäden gar nicht bestanden. Und überhaupt müssen laut Vorschrift Schäden von Mitarbeitern von Wiener Wohnen und nicht von Baufirmen festgestellt werden.

Schmiergeldzahlung

Belastet werden die Angeklagten durch Aussagen eines Kronzeugen. Laut Anklage hat es Fälle gegeben, wo Schäden und allfällige Reparaturen vorgetäuscht worden seien. Man habe lediglich Scheiben geputzt oder Silikonfugen getauscht und dann behauptet, Fensterschäden seien behoben worden. Laut WKStA wurden die für manche Gemeindebauten zuständigen Werkmeister mit drei Prozent an den Aufträgen beteiligt und mit Tankgutscheinen belohnt, wie die "Krone" berichtet. So sollen manche Mitarbeiter mit bis zu 7.000 Euro von den Schmiergeldzahlungen profitiert haben.

Es gilt die Unschuldsvermutung, die Beschuldigten bestreiten die Vorwürfe. Der Wiener FPÖ-Obmann Dominik Nepp forderte in einer Aussendung den Rücktritt der zuständigen roten Stadträtin Kathrin Gaál. Auch die Wiener ÖVP reagierte am Freitag empört. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), damals in seiner Funktion als Wohnbaustadtrat, sei "selbst politisch verantwortlich für diese vermeintliche Korruption auf dem Rücken der Wiener Steuerzahler".

Tag des Wiener Wohnbaus

Die Schmiergeldaffäre wurde ausgerechnet an dem Tag publik, an dem die Stadt den "Tag des Wiener Wohnbaus" zelebrierte. "Seit mehr als 100 Jahren halten wir die öffentliche Hand schützend über den Wiener Wohnungsmarkt. Fast zwei Drittel aller Wienerinnen und Wiener leben heute im sozialen Wohnbau – das ist die größte Förderung der Mittelschicht in unserer Stadt", betonte Wohnbaustadträtin Gaál in einer Aussendung. (red, 3.9.2021)