Nicht nur gefühlt wird gerade vieles teurer: Die Inflation sorgt dafür, dass Preise im Supermarkt steigen oder auch das Häuslbauen nicht billiger wird. Während wir das als Konsumenten zähneknirschend hinnehmen müssen, bringen sich Investoren an den Börsen bereits in Stellung, um von möglichen Schreckensszenarien profitieren zu können. Wie die Chancen aber wirklich stehen, dass die Inflation aus dem Ruder läuft, was die Teuerung befeuert und warum konträr dazu manche Börsianer tatsächlich auf eine Deflation, also genau das Gegenteil, spekulieren, darüber sprechen wir heute mit Alexander Hahn. (red, 3.9.2021)



Über den Podcast: "Thema des Tages" ist der Nachrichtenpodcast des STANDARD. Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit. Die Redaktion liefert die Antworten und die Hintergründe – von Politik und Wirtschaft bis Chronik, Wissenschaft und Sport. Neue Folgen erscheinen jeden Werktag um 17 Uhr. Alle Folgen hören Sie auch in unserer E-Paper-App. Feedback an: podcast@derStandard.at. Und so können Sie uns unterstützen: "Thema des Tages" bei Apple Podcasts für 3,99 Euro im Monat abonnieren und werbefrei hören!