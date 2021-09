Alte Schweden Abba-Comeback begeistert Fans: "Es ist magisch"

Video

Andreas Müller



Die schwedische Popgruppe Abba ist zurück. Knapp 40 Jahre nach ihrer Trennung im Jahr 1982 kündigte sie am Donnerstag ein neues Album an. Vor dem Abba-Museum in Stockholm zeigten sich die Fans begeistert