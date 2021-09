Bereits im Oktober will man in den USA die ersten Fernseher verkaufen. Foto: Amazon

Aktuellen Berichten zufolge plant Amazon, im Oktober eigene TV-Geräte in ihrem Shop anzubieten und damit in den hart umkämpften Markt einzusteigen. Zwei Jahre soll der Onlinehändler bereits an dem Projekt arbeiten. Als erster Markt für den Einstieg wurden die USA ausgewählt.

Amazon TV

Hinter dem TV-Projekt steht laut dem Magazin "Businessinsider" die eigene R&D Division, die unter anderem schon die Amazon-Produkte Kindle und die Echo Lautsprecher entwickelt hat. Bevor der komplett eigens gefertigte TV das Licht der Welt erblicken wird, will man in diesem Herbst jedoch mithilfe eines Partners bereits in den Markt hineinschnuppern. Die vom chinesischen Elektronikhersteller TCL hergestellten Fernseher werden wohl ganz ohne Branding auskommen. Ob auch Fire TV OS Teil der Geräte sein wird, ist noch unklar. Für die Eigenproduktion, die wohl erst 2022 erscheinen wird, scheint die hauseigene Software sehr wahrscheinlich, genau wie die Unterstützung des Sprachassistenten Alexa.

In Indien werden bereits Amazon-gebrandete TVs verkauft. Zwei Modelle, 50 beziehungsweise 55 Zoll, können dort bereits unter dem Namen AmazonBasics erstanden werden. Für den US-Markt will man Größen in der Bandbreite zwischen 55 und 75 Zoll anbieten. Über den Preis konnte der Bericht noch nichts verraten. Die Modelle in Indien sind im Niedrigpreissegment angesiedelt. Ob eine Veröffentlichung der neuen Geräte auch in Europa geplant ist, scheint noch unsicher. (red, 3.9.2021)