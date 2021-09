Urheberrecht in Begutachtung, Presserat rügt "Krone" und "Kurier", Teletest steigt bei Red-Bull-Quotencheckern ein, "Krone", "Kurier", "Profil" starten "Club3", "Barbaren" mit Stefan Ruzowitzky, Fernsehtipps

Hier sind die Mediennews vom Freitag:

Magazinprojekt Dietrich Mateschitz' "Pragmaticus" ist gestartet – mit der Feder im Anschlag Aufmacherstory "E-Autos – Der große Ökobluff" – Motto "Fakten.Verstehen.Handeln" und ein Männchen mit Feder statt Flinte – Liessmann, Gabriel, Sprenger als Experten

Feder statt Flinte: "Pragmaticus"-Logo

Servus, TV "Talk im Hangar"-Gast fühlt sich von Fleischhacker als "gescheit" beleidigt – und geht Der Hilfsprojektbetreiber und Arzt Reinhard Erös empfand die Debatte über den "Triumph der Taliban" als unter dem von ihm erwarteten Niveau

Netzpolitik Urheberrecht: Justizministerium schickt Entwurf in Begutachtung Ministerin Zadic: "Größte Reform seit der Einführung des Urheberrechts1936" – Umsetzung der 2019 beschlossenen EU-Copyright-Richtlinie

Ehrenkodex Presserat rügt "Kronen Zeitung" und "Kurier" für verdeckte Werbung Beiträge über Engagement der Casinos Austria und Österreichische Lotterien Gruppe hätten als "Bezahlte Anzeige" oder "Werbung" ausgewiesen werden müssen

"Club 3" "Krone", "Kurier", "Profil" starten gemeinsames Talkformat, gemeinsamer TV-Sender in Arbeit Die Chefredakteure Klaus Herrmann, Martina Salomon und Christian Rainer befragen zum Start des "Club 3" den nächsten ORF-General Roland Weißmann

Zusammenschluss Neue Zuschauer-Messung: Teletest steigt bei Red-Bull-Quotencheckern ein Reichweitenerhebung über Online-Zugriffe soll GfK-Messung in Teletest-Haushalten ergänzen

Streaming Zweite Staffel der Netflix-Serie "Barbaren" mit Stefan Ruzowitzky Oscar-Preisträger fungiert als Showrunner und führt bei vier Folgen selbst Regie – Murathan Muslu neu im Cast

Switchlist Auf dem falschen Dampfer und My Camper Is My Castle: TV-Tipps für Freitag Außerdem die Serie "Die Macht der Kränkung", "Universum History" auf den Spuren einer antiken Verschwörung und Fritz Langs "M – Eine Stadt sucht einen Mörder"

Die Etat-Redaktion wünscht spannende Lektüre und ein angenehmes Wochenende!