Gehen leidenschaftlich gerne in New York auf Verbrecherjagd (von links): Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short als beherzte True-Crime-Fans in der Krimikomödienserie "Only Murders in the Building", zu sehen auf Disney+. Foto: Hulu/CraigBlankenhorn

19.20 DOKUMENTATION

Alles nur geklaut? Das koloniale Erbe der Museen Die großen europäischen Museen sind vollgestopft mit kolonial erbeuteten Schätzen. Rollt eine Welle von Restitutionsforderungen auf sie zu? Bis 20.00, 3sat

19.40 DOKUMENTATION

Geo Reportage: Kolumbiens Kokain-Hippos Nach dem Tod von Drogenboss Pablo Escobar sind die in Freiheit entkommenen Hippos aus dessen Privatzoo in Kolumbien zu

einem Problem geworden. Bis 20.15, Arte

20.15 FANTASY

Pans Labyrinth (El laberinto del fauno, E/MX/ USA 2006, Guillermo del Toro) Die junge Ofelia zieht mit ihrer schwangeren Mutter in den Norden Spaniens zu ihrem Stiefvater, der im Auftrag von Diktator Franco den Widerstand der republikanischen Rebellen niederschlagen soll. Trost findet das Mädchen in einer Welt der Fabelwesen, die als Erweiterung der brutalen Wirklichkeit erscheint. Guillermo del Toro verknüpft Zeitgeschichte mit magischem Realismus. Bis 22.30, Tele 5

20.15 TV-THRILLER

Im Netz der Camorra (A/ID/D 2021, Andreas Prochaska) Winzer Matteo DeCanin (Tobias Moretti) wird von seiner mafiösen Vergangenheit eingeholt. Regie führte Andreas Prochaska (Das Boot). Bis 23.35, Servus TV

20.15 OPER

Oper im Steinbruch: "Turandot" Giacomo Puccinis Oper mit Martina Serafin und Benedikt Kobel im Steinbruch in St. Margarethen. Giuseppe Finzi dirigiert das Orchester der Budapester Philharmonischen Gesellschaft. Bis 22.20, 3sat

20.35 FUSSBALL

Uefa European Qualifiers 2022: Israel – Österreich Das Spiel live aus Haifa. Es kommentieren Thomas König und Helge Payer, die Analyse liefern Herbert Prohaska und Roman Mählich. Bis 22.40, ORF 1

23.35 NEO-NOIR

L.A. Confidential (USA 1997, Curtis Hanson) Der amerikanische Traum im Ausverkauf: Curtis Hanson hat James Ellroys komplexen Roman Stadt der Teufel zu einem Neo-Noir um korrupte Cops in Hollywood destilliert. Bis 1.45, Servus TV

STREAMING

HOCHSTAPLER

Georgetown (USA 2019, Christoph Waltz) Christoph Waltz als Hochstapler, der eine reiche, deutlich ältere Witwe (Vanessa Redgrave) heiratet und nach deren Tod unter Mordverdacht gerät. Nach der Premiere beim Tribeca Film Festival 2019 ist das auf einem wahren Fall beruhende US-Regie debüt von Waltz nun auf Sky zu sehen. Sky

ORDNUNG MUSS SEIN

Glück und Freude mit Marie Kondo (USA 2021, Chapman Way, Maclain Way) Die japanische Bestsellerautorin und Ordnungsspezialistin will in den drei Folgen ihrer neuen Doku serie "Glück und Freude" mit ihren Aufräumtechniken verbreiten. Netflix

MANHATTAN MURDER COMEDY

Only Murders in the Building (USA 2021, James Babbit) Die True-Crime-Fans Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) und Mabel Mora (Selena Gomez) wissen es zu schätzen, wenn sich in ihrem exklusiven Haus an der Upper West Side Kriminelles ereignet. Mit ihrem Fachwissen gehen sie in der Komödienserie auf Verbrecherjagd. Disney+

TERRORANSCHLÄGE

9/11: Inside the President’s War Room (USA 2021, Adam Wishart) Die Doku wirft einen Blick in den Raum, in dem US-Präsident George W. Bush und sein Stab die Stunden nach dem Terroranschlag vom 11. September 2001 verbrachten. Apple TV+