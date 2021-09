Nachdem der Österreichische Parfumpreis 2020 Corona-bedingt als Live-Stream verliehen wurde, konnten die "Duftstars" dieses Jahr wieder als großer Gala-Abend zelebriert werden. Am 2. September kamen 340 Gäste der Einladung ins Wiener Museumsquartier nach, um der Veranstaltung beizuwohnen, bei der in 15 Kategorien die besten Duftkreationen gekürt wurden. Moderiert hat die Verleihung Arabella Kiesbauer.

Großer Gewinner des Abends war Chanel mit Auszeichnungen in vier Kategorien. Eine neue Kategorie ehrte das Verkaufspersonal in den jeweiligen Geschäften. Bei der Abstimmung der beliebtesten Filialen konnte Douglas die ersten beiden Plätze für sich beanspruchen (Kärntnerstraße 17, 1010 Wien; Puscity, 4061 Pasching), gefolgt von Kastner & Öhler (Sackstraße7-13, 8010 Graz). Den Ehrenpreis für besondere Leistungen in der Parfumindustrie erhielt in diesem Jahr Dr. Joachim Mensing, klinischer Psychologe und Pionier in der Neuroparfümerie.