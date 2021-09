Hier geht es zum heutigen Corona-Ticker.

[Inland] Minister Faßmann im Streitgespräch mit ÖH-Chefin: "Ich kann nicht einfach die Brieftasche zücken".

Knapp vor dem Schulstart: Zwischen Bangen und Hoffen. Am Montag geht im Osten Österreichs der Unterricht wieder los. Auch für Kindergartenkinder und Studierende startet in Kürze das neue Semester. Fünf Erwartungshaltungen.

Ministerium überlegt wegen vieler Schulabmeldungen schärfere Regeln.

Nehammer verteidigt Großeinsatz der Polizei im Wiener Stadtpark.

Was passiert, wenn ein Polizeieinsatz tödlich endet.

[International] Italiens Regierung nimmt allgemeine Impfpflicht in Angriff.

[Wirtschaft] Gericht lehnt Berufung der Deutschen Bahn ab: Streik geht bis Dienstag weiter.

Podcast: Alles wird teurer: Droht eine Hyperinflation?

[Etat] "Talk im Hangar"-Gast fühlt sich von Fleischhacker als "gescheit" beleidigt – und geht.

[Wetter] Anfangs sind kurzzeitig örtlich Nebelfelder vorhanden, vor allem im oberösterreichischen Seengebiet, inneralpin und im Südosten. Sonst scheint oft die Sonne. Am Nachmittag bilden sich ein paar Quellwolken, von der Silvretta bis zu den Karnischen Alpen sind einzelne Regenschauer zu erwarten. Der Wind kommt schwach, im nördlichen Alpenvorland ab Mittag teils mäßig, aus Nordwest bis Ost. Am Morgen umspannen die Temperaturen 3 bis 13 Grad, am Nachmittag 20 bis 26 Grad.

[Zum Tag] 1952: Ernest Hemingways Roman Der alte Mann und das Meer erscheint in den U.S.A.