1,1 Millionen Oberösterreicher haben am 26. September die Wahl APA/BARBARA GINDL

Linz – Der Plan war eigentlich ein anderer: Nach einem "Sommer wie damals" sollte "das Schlimmste überstanden" und der Weg für Themen abseits von Corona frei sein. Ein Intensivwahlkampf mit Blick nach vorn und der Pandemie maximal noch im Rückspiegel. Doch just zum Start in die heiße Phase der oberösterreichischen Landtagswahlen steigen die Infektionszahlen rasant, und mit Blick auf den Impffortschritt hat sich Oberösterreich aktuell die rote Laterne gesichert. Wenn dann mitten im Wahlkampf noch unpopuläre Corona-Maßnahmen drohen, wird der Urnengang für die Parteien wenig prickelnd.

Die Frage, wie damit umgehen, stellte man sich am Freitag vonseiten der ÖVP bei der Präsentation des offiziellen Wahlprogramms gleich gar nicht. Nicht einmal fiel das Wort Corona, kein Wort auch zum aktuellen Pandemiestatus. Dass die eigenen Landsleute Impfmuffel sind? Passt nicht ins Programm. Gut, dass pandemiebedingt nicht alles super ist, kann man erwähnen. Oder um es mit den Worten von Landeshauptmann Thomas Stelzer zu sagen: "Es werden schwierige Jahre, wir wollen daraus aber sichere Jahre machen." Gelingen soll dies mit den Eckpunkten "Arbeit und Beschäftigung", "klarer Kurs bei Sicherheit und Integration", "Zusammenhelfen schafft Zusammenhalt", "Klimaschutz mit Hausverstand".

Für die ÖVP ist die Ausgangssituation in dem schwarzen Kernland eine durchaus komfortable. Klar ist, dass Oberösterreichs Landeshauptmann auch am 27. September Thomas Stelzer heißen wird. Musste man 2015 schwere Verluste von 10,39 Prozentpunkten auf 36,37 Prozent hinnehmen, sehen Umfragen die ÖVP, wenn auch knapp, wieder mit einem Vierer vorn.

Und man kann bei der Partnerwahl durchaus wählerisch sein: Die FPÖ strebt eine schwarz-blaue Fortsetzung an, die Grünen wollen eine Wiederbelebung von Schwarz-Grün. In den Reihen der FPÖ stapelt man tief und gibt ein Ergebnis von über 20 Prozent als Ziel aus. 2015 verdoppelten die Blauen ihr Ergebnis noch auf 30,4 Prozent. Umfragen sehen die FPÖ klar über 20 Prozent und damit weiterhin auf Platz zwei im Land. Hinsichtlich ihres Wahlkampfauftaktes am Freitagabend zeigte sich die Partei übrigens einmal mehr weitgehend unbeeindruckt von der aktuellen Corona-Situation: Während die SPÖ wegen der hohen Sieben-Tages-Inzidenz entschieden hatte, den Auftakt von Wels nach Steyr zu verlegen, blieb die FPÖ der Stadt mit dem blauen Bürgermeister treu und startete ihre "Freiheitstour" gemeinsam mit Bundesparteiobmann Herbert Kickl in Wels.

Rote Hoffnung

Die SPÖ möchte, nach der schmerzhaften Talfahrt 2015 (erstmals unter 20 Prozent), wieder Zweite werden. Aktuelle Umfragen sehen die Roten aber bei gut 18 Prozent und damit klar am Ziel vorbei.

Den Grünen wird mit zwölf Prozent eine leichte Verbesserung von rund zwei Prozentpunkten bescheinigt. Zum Boomerang könnte in den Öko-Reihen aber die einseitige Themenwahl im Wahlkampf werden. Denn mit dem ausschließlichen Klima-Fokus bedient man Grün-Wähler und verzichtet bewusst darauf, neue Klientel zu werben.

Für die Neos sollte sich im zweiten Anlauf die Tür zum Landtag öffnen. Laut Umfragen nehmen die Pinken die Vier-Prozent-Hürde. (Markus Rohrhofer; 3. 9.2021)