PRO: Jeder Cent zählt

von Alexander Hahn

Dem Thema Inflation kann man sich aus mehreren Blickwinkeln nähern. Denn die eine Inflationsrate gibt es genau genommen nicht. In der Praxis sieht der Warenkorb für reiche Menschen nämlich anders aus als für ärmere. Dass wohlhabende Haushalte besonders stark vom derzeit hohen Preisauftrieb erfasst werden, würden Betroffene selbst wohl kaum merken, hätte es nicht ein Statistiker ausgerechnet. Für sie sind teurere Fernreisen und Oberklasseautos trotzdem leicht zu stemmen.

Anders sieht es bei Geringverdienern aus. Ob Lebensmittel oder Kleidung – jede Verteuerung schlägt voll durch. Sie können ohnedies kaum mehr als die Grundbedürfnisse abdecken.

Allerdings ist es für die Politik schwer, das Problem an der Wurzel zu packen. Die Preise regeln in einer Marktwirtschaft Angebot und Nachfrage, Eingriffe sind nur in manchen Bereichen wie etwa Mieten zu rechtfertigen. Daher liegt es an den Gewerkschaften, bei den Lohnverhandlungen auch für Geringverdiener einen entsprechenden Inflationsausgleich zu erzielen. Jedoch könnte dies wie in den 1970er-Jahren eine gefürchtete Lohn-Preis-Spirale in Gang setzen.

Die Inflation nicht aus dem Ruder laufen zu lassen, dafür ist die EZB verantwortlich. Doch die Währungshüter fahren trotz des starken Wirtschaftsaufschwungs unbeirrt eine sehr expansive und damit preistreibende Geldpolitik. Für arme Haushalte bleibt die Teuerung wohl weiterhin problematisch.(Alexander Hahn, 5.9.2021)