Die Löschungsarbeiten dauern noch an. Die Ursache des Brandes ist noch nicht geklärt, womöglich war eine Gasflasche der Auslöser

Die Flugrettung brachte den Verletzten ins Klinikum Klagenfurt. Foto: APA/ARA FLUGRETTUNG

Feisitritz/Gail – Bei einer mutmaßlichen Explosion auf einer Almhütte in Feistritz an der Gail am Freitag hat sich eine Person Verbrennungen im Gesicht zugezogen. Der Verletzte wurde von der Flugrettung ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Auf Nachfrage teilte die Polizei mit, dass die Löschungsarbeiten noch andauerten. Deswegen könne aktuell nichts über weitere Verletzte, konkrete Brandursachen oder Sachschäden gesagt werden.

Laut Bericht der Kronen Zeitung war der 21-jährige Verletzte aus dem Bezirk Villach Land gerade dabei gewesen, eine Gasflasche eines Kühlschrankes zu wechseln. Dadurch sei es zu einer Explosion und zum Ausbruch des Feuers gekommen.

Außerdem seien durch den Brand drei weitere Hütten, allesamt auf italienischem Staatsgebiet, mehr oder weniger schwer beschädigt worden. (APA, red, 3.9.2021)