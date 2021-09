In dieser Galerie: 2 Bilder Carlos Alcaraz legte sich nieder. Foto: AP/Frank Franklin II Stefanos Tsitsipas ging Koffer packen. Foto: AFP/Kena Betancur

New York – Spätestens seit Freitagabend kennt der geneigte Tennisfan Carlos Alcaraz. Der 18 Jahre alte Spanier hat mit einem sensationellen Auftritt den Griechen Stefanos Tsitsipas bei den US Open ausgeschaltet und Geschichte geschrieben. Durch den 6:3, 4:6, 7:6 (7:2), 0:6, 7:6 (7:5)-Erfolg gegen den Weltranglistendritten erreichte das Toptalent als jüngster Spieler seit Michael Chang und Pete Sampras 1989, damals 17 und 18 Jahre alt, das Achtelfinale von New York. "Ohne das Publikum hätte ich das nicht geschafft", sagte Alcaraz, der nun auf den deutschen Qualifikanten Peter Gojowczyk trifft: "Es war das beste Match meiner Karriere."

Die Karriere ist noch jung, aber die Aussichten sind enorm vielversprechend. "Ich habe ehrlich gesagt noch nie jemanden gesehen, der die Bälle so hart schlägt und solch einen guten fünften Satz spielt", sagte Tsitsipas: "Er kann ein Anwärter auf Grand-Slam-Titel sein, er hat das Spiel dafür."

Schon bei den French Open war Alcaraz in die dritte Runde eingezogen und dann an dem Deutschen Jan-Lennard Struff gescheitert. Spätestens seit seiner Vorstellung vom Freitagabend ist der Weltranglisten-55. aus der Region Murcia nun in aller Munde.

Medwedew ziemlich souverän

Eine Runde weiter ist auch Medwedew nach einem 6:0,6:4,6:3 gegen den Spanier Pablo Andujar. Dafür benötigte der 25-jährige Russe keine zwei Stunden. Medwedews nächster Gegner wird der Australier Alexei Popyrin oder der auf Position 24 eingestufte Brite Daniel Evans sein.

Bei den Frauen hat sich die Spanierin Garbine Muguruza in einem Duell zweier ehemaliger Weltranglistenersten durchgesetzt. Die Nummer neun des Grand-Slam-Turniers besiegte die Weißrussin Viktoria Asarenka (18) 6:4,3:6,6:2. Ebenfalls an der Ranking-Spitze war schon Simona Halep gestanden. Die auf Position zwölf eingestufte Rumänin kam mit einem 7:6(11),4:6,6:3 gegen die Kasachin Jelena Rybakina (19) ebenso in die Runde der letzten 16.

Für Halep war es aber Schwerarbeit, das Tiebreak des ersten Satzes dauerte 18 Minuten. Nach dem Satzausgleich schüttelte sich Halep sozusagen durch und fabrizierte im dritten Durchgang nur sechs unerzwungene Fehler. Bis dahin waren es 30 gewesen. Die 29-Jährige steht erstmals seit 2016 in einem US-Open-Achtelfinale. Ihr Antreten beim letzten Grand-Slam-Event des Jahres war wegen einer Adduktorenverletzung unsicher gewesen.

Muguruzas nächste Gegnerin ist die aktuelle French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova. Die auf Position acht eingestufte Tschechin gab der Russin Kamilla Rachimowa mit 6:4,6.2 das Nachsehen. Die Ukrainerin Elina Switolina (5) wiederum bewältigte die Aufgabe gegen die Russin Darja Kasatkina (25) mit einem 6:4,6:2. Switolinas von Günter Bresnik betreuter Ehemann Gael Monfils (17) ist übrigens auch noch dabei, der Franzose trifft am Samstag auf den Südtiroler Jannik Sinner (13). (APA/Reuters, 4.9.2021)