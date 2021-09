Kurz schloss in Interview mit Bild zuvor die Aufnahme von Afghanen in Österreich aus

An ihrem Parteitag vergangenes Wochenende versammelte sich die ÖVP geschlossen hinter Obmann Sebastian Kurz Foto: APA/Pfarrhofer

Der strikte Asylkurs der österreichischen Bundesregierung sorgt in Deutschland für Aufregung. "Wahnsinnig entsetzt" habe Bild-Redakteurin Nena Schink die Aussagen von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), die dieser zuvor in einem Interview mit Bild-TV getätigt habe. Dort wiederholte Kurz, dass Österreich keine Afghanen aufnehmen werde, weil hierzulande ohnehin eine der größten afghanischen Communitys Europa existiere und eine große "Integrationsherausforderung" bestünde. Für Schink ist das "zutiefst inhuman und unseriös", da Österreich ohnehin Asylverfahren starten müsse, wenn Afghaninnen und Afghanen die österreichische Grenze passieren. Kurz’ Aussagen verstoßen für Schenk "gegen den EU-Wertekanon", sie kann "kein Mitgefühl" erkennen.

Auch der stellvertretende Chefredakteur der Welt, Robin Alexander, zieht ein hartes Resümee: "Starke Worte sind in der Politik meistens ein Zeichen von Schwäche". Er verwies darauf, dass Kurz innenpolitisch "sehr unter Druck" stünde, zum Beispiel durch den Fall Leonie. In den Ermittlungen rund um die verstorbene 13-jährige Niederösterreicherin werden mehrere Afghanen beschuldigt, es gilt die Unschuldsvermutung. Kurz stelle damit, so Alexander, "die Innenpolitik über die Außenpolitik", ein Bundeskanzler "sollte das nicht tun". Österreich habe damit seinen Einfluss auf gesamteuropäische Entscheidungen verringert, analysiert Alexander.

Bild-Politikchef attestiert "Ehrlichkeit"

Für Bild-Politikchef Jan-Wolf Schäfer ist Migrationspolitik auch PR-Politik. Kurz wolle signalisieren, dass sich Afghaninnen und Afghanen nicht auf den Weg nach Europa machen sollen, interpretiert Schäfer. Hier lege Kurz "Ehrlichkeit" an den Tag, da andere Länder zwar in Herkunftsländern gegen die Flucht werben, dies allerdings in Europa nicht so offensiv kommunizierten. Kritik an Kurz gab es von seinem Biographen, dem stellvertretenden Bild-Chefredakteur Paul Ronzheimer, der selbst in Afghanistan unterwegs ist: "Unrealistischer Plan", attestierte er Kurz.

Die insgesamt doch deutliche Ablehnung der Kurz’schen Flüchtlingspolitik durch gewichtige Bild- und Welt-Redakteure, über die zuerst Zackzack berichtet hat, überrascht doch, galt der österreichische Kanzler doch als Liebling des Springer-Verlags. Aber auch die heimischen Grünen bekamen ihr Fett ab, und zwar in Form des einstigen rot-grünen Regierungssprechers Bela Anda, der später Bild-Vizechefredakteur war: Für ihn seien die österreichischen Grünen "mucksmäuschenstill", obwohl die Flüchtlingslinie "krass gegenüber grüner Politik" abweiche. (red, 4.9.2021)