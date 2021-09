Die Inspiration4-Mission soll am 14. September in einer Crew-Dragon-Kapsel starten. Foto: AFP/John Kraus

Im Rahmen einer dreitägigen Weltraummission namens Inspiration4 wird Space X vier Zivilisten in die Erdumlaufbahn fliegen. Für ein währenddessen durchgeführtes Forschungsprojekt kommen dabei unter anderem die Apple Watch Series 6, das iPhone 12 Pro und das iPad mini 4 zum Einsatz, berichtet "Space Explored". In Zusammenarbeit mit dem von der Nasa geförderten Translational Research Institute for Space Health (TRISH) und Forschern von Weill Cornell Medicine, werden alle Crewmitglieder an Gesundheitsforschungsstudien im Weltraum teilnehmen.

"Es ist eine ziemlich Apple-lastige Reihe von Projekten, sagt Jimmy Wu, leitender biomedizinischer Ingenieur bei TRISH und Ausbilder für das Zentrum für Weltraummedizin am Baylor College of Medicine. Das sei jedoch großartig, da die Produkte würden für sich selbst sprechen würden. Bei TRISH handelt es sich um eine Kooperation mit Nasas Human Research Program, mit dem Gesundheitsrisiken minimiert und die Leistung in Weltraumumgebungen gesteigert werden sollen.

Gesundheitsdaten dank Apple-Geräten

Jedes Crewmitglied wird deshalb während der Mission eine Apple Watch tragen, um Daten zu Aktivität, Bewegung, Schlaf, Herzfrequenz und -rhythmus und Sauerstoffsättigung zu sammeln. Außerdem wird die Dragon-Kapsel Daten zur Lichtintensität aufnehmen. Anschließend sollen Forscher in der Lage sein, die erfassten Gesundheits- und Umgebungsdaten mit kognitiven Tests in Verbindung zu bringen. Diese werden mittels iPad-App während der Mission durchgeführt.

Denn während Nasa-Astronauten ein strenges Training durchlaufen, um sich auf eine stressige Mission vorzubereiten, erlaube die Sammlung von Gesundheitsdaten der Zivilisten laut TRISH dabei, "das Verständnis dafür verbessern, wie sich die allgemeine Bevölkerung in der Raumfahrt verhält". Das eingangs erwähnte iPhone 12 soll unterdessen als Plattform für die Datenerfassung und für die Darstellung der Bilder eines KI-gesteuerten Organscanners namens Butterfly IQ+ sein. Dieses wurde laut den Berichterstattern speziell für die Nutzung von Laien entwickelt. Ziel der Studie ist es, herauszufinden, ob diese in der Lage sind, ohne Hilfe Bilder in klinischer Qualität aufzunehmen.

Die Inspiration4-Mission soll am 14. September in einer Crew-Dragon-Kapsel des Weltraumunternehmens Space X am Kennedy Space Center in Cape Canaveral in Kalifornien starten. (red, 4.9.2021)