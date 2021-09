Einen futuristischen Thriller in Berlin gab es noch nie. Man kann nur hoffen, dass die ambitionierten Pläne des kleinen Studios in Erfüllung gehen. Foto: Elysium Game Studio

Elysium Game Studio heißt die kleine Games-Schmiede, die kürzlich ihr neuestes Projekt "Shadow of Conspiracy – Section 2" angekündigt hat. Das erste Video lässt auf ein sowohl inhaltlich als auch optisch anspruchsvolles Spiel hoffen.

Berlin, Berlin

Meist spielen dunkle Zukunftsszenarien, egal ob im Film oder in Spielen, in New York oder Los Angeles. Berlin im Jahr 2087 kannte man bisher noch nicht, weshalb sich das junge Studio schon allein aus Alleinstellungsgründen für ihre Heimatstadt entschieden hat. In dem düsteren Detektiv-Thriller schlüpft man als Spieler in die Rolle des Polizisten Nolan, der sich auf die Suche nach der Tochter seines Chefs aufmacht. Dieser wurde ermordet und so liegt es an der Tochter, Licht in die Ermittlungen zu bringen.

Damit das Spiel nicht zu kurz wird, soll neben der Geiselbefreiung noch eine ganze Verschwörung auf den Spieler warten, die es aufzudecken gilt. Als Themen, die im Spiel angeschnitten werden sollen, nennen die Entwickler unter anderem Verrat, Liebe und Freundschaft. Inhalte, aus denen schon viele Entertainment-Produkte entstanden sind.

Spielerisch ist "Shadow of Conspiracy" an bekannte Third-Person-Shooter angelehnt, die Schleichpassagen erinnern an Spiele wie "Metal Gear Solid". Laut Entwicklern wird man im Kampf gegen Mensch und Maschine oft wählen können, ob man den lauten oder den leisen Weg zum Ziel gehen will. Offene Gebiete sollen die Auswahlmöglichkeiten spannender gestalten.

PlayStation

Cybercop 2087

Ähnlich wie bei "Cyberpunk 2077" oder anderen Vertretern in diesem zeitlichen Umfeld, wird man auch in Berlin den Protagonisten mit Verbesserungen ausstatten können, die ihn etwa durch Wände blicken oder besser zielen lassen. Optisch aufregend sieht das Spiel bereits jetzt schon aus, nutzt man doch die bekannte Unreal Engine 5. Dennoch scheinen die Pläne des Studios die eigenen Kapazitäten zu übersteigen. Deshalb will man mit Förderungen und der erfolgreichen Suche nach einem Publisher, in den nächsten Jahren personell wachsen.

So darf man den ersten Trailer als netten Happen sehen, dessen finales Produkt aber wohl noch einige Jahre auf sich warten wird lassen. Geplant ist das Spiel derzeit für Playstation 5, Xbox Series X/S und PC. (aam, 5.9.2021)