Alexandra Coveos ist eines der fünf Testimonials und hat auf Instagram immerhin knapp 25.000 Abonnenten. Foto: Stadt Wien

Die Gruppe der 15 bis 24 Jährigen ist in Österreich noch immer die am wenigsten durchgeimpfte Altersgruppe. Bei den derzeit stark sinkenden Impfzahlen greift die Stadt Wien zu ungewöhnlichen Mitteln und setzt Instagram-Influencerinnen und Influencer ein, um bei deren junger Zielgruppe die Werbetrommel zu rühren.

Hohes Potenzial

"Wir holen junge Menschen direkt dort ab, wo sie sich bewegen – auf Social Media, und da vor allem auf TikTok und Instragram. Denn wir wissen, dass wir bei den 12-25-Jährigen noch Potenzial haben, was die Durchimpfungsrate betrifft," betont Gesundheitsstadtrat Peter Hacker in einer Presseaussendung. Man erwarte sich von den Social-Media-Profis, die Inhalte zielgruppengerecht aufzubereiten. Etwas, das offenbar der Stadt Wien auf anderen Plattformen bisher nicht ausreichend gelungen ist. Mit dem Engagement der jungen Medienprofis wolle man eine "Win-Win-Situation für alle" herbeiführen, so Hacker.

Dävid Schindler, eines der Testimonials für die Kampagne, zeigt sich begeistert von der Aktion: "Ich persönlich finde es wichtig, sich selbst und somit andere mit der Impfung zu schützen. Junge Menschen informieren sich oft auf Social Media-Plattformen und hier zur Aufklärung beizutragen, finde ich bedeutsam. Wenn ich auch nur eine Person zur Impfung mobilisieren kann, habe ich mein Ziel erreicht."

Alexandra Coveos, ebenfalls Teil der Aktion, begründet ihren Einsatz: "Ich habe mich entschieden, bei dieser Kampagne mitzuwirken, weil ich denke, dass es wichtig ist in schwierigen Zeiten zusammenzuhalten und Solidarität mit jenen Menschen zu zeigen, die solch eine Infektion nicht so einfach wegstecken."

Glaubwürdigkeit

Während andere Influencer sich sehr wohl bereits in den letzten Monaten vor, nach oder während der Corona-Impfung auf Social Media präsentierten, findet man solche Beiträge bei den zwei genannten Beispielen erst in der letzten Woche. Davor waren ausschließlich Urlaubsfotos und im Falle von Herrn Schindler humoristische Videos zu sehen. Laut Presseaussendung der Stadt Wien machen die insgesamt fünf ausgesuchten Influencerinnen und Influencer bereits seit Ende Juni auf das Wiener Impfangebot aufmerksam. (red, 5.9.2021)