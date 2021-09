Jeannnées Gedanken zum Hinhauen des Kanzlers im Blattsalat – "Polizeiruf 110" mit Verena Altenberger am Sonntag – Internationaler Fotojournalismuspreis an anonymen Fotografen

Der Etat-Überblick zum Wochenstart

Weißmanns nächste große ORF-Schritte Die Regierung könnte dem nächsten ORF-General seinen Start mit einer deutlich rascheren Digitalnovelle erleichtern. Bei der anstehenden Direktorenwahl gibt es neue Favoritinnen für Tirol. – Eine davon mit sehr schwieriger Polit-Optik für Weißmann und die ÖVP: Die ehemalige Pressesprecherin des heutigen Landeshauptmanns Günther Platter wird als Möglichkeit für den Job gehandelt. Hier geht's zum aktuellen Stand.

Roland Weißmann, nächster ORF-Chef ab 2022. Foto: APA / Roland Schlager

Gedanken des Hinhauens "Krone"-Postler Jeannée und sein Lieblingskanzler Kurz in Günter Traxlers Blattsalat

Internationaler Fotopreis des Festivals von Perpignan geht in der Kategorie News an einen anonymen Fotografen, der für die "New York Times" das brutale Vorgehen gegen Demonstranten in Myanmar dokumentiert

Böse, böse Uhr "Polizeiruf 110" am Sonntagabend mit Verena Altenberger in Astrid Ebenführers TV-Tagebuch

Switchlist Kanzler-Talk, Macht der Kränkung, Weißer Jäger, schwarzes Herz und die Premiere des "Pragmaticus" auf Servus TV – die TV-Tipps für Sonntagabend

