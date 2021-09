Was brauchen die pandemiegeplagten Schülerinnen und Schüler jetzt ganz besonders? DER STANDARD hat die Bildungssprecher von ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grünen und Neos nach ihren Vorschlägen gefragt

"Endlich ein Schulkind!", heißt es für die Jüngsten. Ihre Schulzeit beginnt mit dem, was nun schon vier Semester dominiert: der Pandemie. Foto: APA / Roland Schlager

Sie sind diejenigen, bei denen sich Eltern melden, beschweren, beklagen oder auch empören, wenn sie mit der Schulpolitik, zumal in Corona-Zeiten, nicht zufrieden sind. Die macht und verantwortet hauptsächlich die Regierung. Was aber wäre den Bildungssprecherinnen und -sprechern der Parlamentsparteien für den jetzigen Schulstart im mittlerweile vierten Pandemiesemester besonders wichtig? Was würden sie tun? DER STANDARD hat nachgefragt: