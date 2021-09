Slowene lieferte im abschließenden Zeitfahren Machtdemonstration – Großschartner am Schlusstag Siebenter und Gesamt-Zehnter

In dieser Galerie: 2 Bilder Flott am Berg und im Zeitfahren: Primoz Roglic. Foto: EPA/Manuel Bruque In einer eigenen Liga: Primoz Roglic. Foto: AFP/MIGUEL RIOPA

Santiago de Compostela – Der Slowene Primoz Roglic hat zum dritten Mal in Serie die Spanien-Radrundfahrt gewonnen. Der 31-jährige Jumbo-Profi feierte am Sonntag im abschließenden Einzelzeitfahren über 34 km nach Santiago di Compostela seinen vierten Tageserfolg bei der 76. Vuelta-Auflage. Damit baute er seinen Vorsprung im Endklassement noch deutlich aus. Gesamtplatz zwei ging fast fünf Minuten hinter Roglic an den Spanier Enric Mas (Movistar), der 2018 ebenfalls Zweiter geworden war.

Starkes Finish von Großschartner

Dritter wurde der Australier Jack Haig (Team Bahrain/+7:40), der bei einer Grand-Tour bis dato noch nie annähernd so weit vorne gelandet war. Felix Großschartner erfüllte mit einem neuerlichen Top-Ten-Platz die Erwartungen. Nachdem der Oberösterreicher aus dem Bora-Team im Vorjahr Neunter geworden war, schaffte er es diesmal auf Platz zehn. Im Zeitfahren gelang ihm mit Rang sieben ein starker Abschluss. Dem 27-Jährigen fehlten insgesamt aber mehr als 22 Minuten auf Roglic, dem er auf der siebenten Etappe beinahe das Führungstrikot abgenommen hätte, es hatten nur acht Sekunden auf die große Sensation gefehlt.

Später fiel Großschartner aber wieder zurück und dann auch aus den Top Ten. In den letzten Bergetappen kämpfte er sich aber wieder zurück in den elitären Kreis der zehn besten Rundfahrer. Als bestes Tagesergebnis gelang ihm ein sechster Rang, daneben wurde er noch viermal Etappensiebenter. Als zweiter Österreicher fuhr sein als Helfer eingesetzter Teamkollege Patrick Gamper die Rundfahrt zu Ende. Tobias Bayer (Team Alpecin) war in der zweiten Woche nach einem Sturz mit einer Schulterverletzung ausgeschieden.

Roglic jubelte nach dem Sturz-Aus bei der Tour de France wie schon im Zeitfahren bei den Olympischen Spielen vor wenigen Wochen über einen wichtigen Titel. Mit drei Vuelta-Erfolgen zog er mit Alberto Contador und Tony Rominger gleich, mehr hat mit vier nur der Spanier Roberto Heras. Im Laufe der drei Wochen in Spanien war Roglic nach dem Sieg im Zeitfahr-Prolog durch einen Sturz und den zwischenzeitlichen Verlust der Gesamtführung kurz etwas außer Tritt geraten. In der abschließenden Woche präsentierte er sich in den Bergen unterstützt von mehreren starken Teamkollegen wie Sepp Kuss und Steven Kruijswijk aber wieder als der Stärkste.

Kein Etappensieg für Spanien

Der Slowene parierte alle Attacken der Konkurrenz um Mas und Egan Bernal, der nach seinem Giro-Triumph und überstandener Corona-Infektion nicht in Topverfassung nach Spanien gekommen war. Der Ex-Tour-Sieger aus Kolumbien belegte schließlich über 13 Minuten hinter dem Slowenen Rang sechs. Abgesehen vom zweiten Platz von Mas gab es für die Spanier aber wenig Grund zur Freude, denn man blieb wie auch schon beim Giro oder der Tour de France ohne einen einzigen Etappensieg. Neben Roglic besonders erfolgreich waren mit je drei Etappensiegen der Däne Magnus Cort Nielsen (EF) und Sprinter Fabio Jakobsen (NED/Deceuninck). Cort Nielsen musste sich im Abschlusszeitfahren nur Roglic um 14 Sekunden geschlagen geben. (APA, 5.9.2021)

Vuelta a Espana vom Sonntag, 21. Etappe: Padron – Santiago de Compostela (Einzelzeitfahren/33,8 km):

1. Primoz Roglic (SLO) Jumbo 44:02 Minuten

2. Magnus Cort Nielsen (DEN) EF +0:14 Min.

3. Thymen Arensman (NED) DSM +0:52

4. Josef Cerny (CZE) Deceuninck +1:16

5. Chad Haga (USA) DSM +1:43

6. Egan Bernal (COL) Ineos +1:49

7. Felix Großschartner (AUT) Bora +1:52

Weiter:

95. Patrick Gamper (AUT) Bora +5:48

Endstand Gesamtwertung:



1. Roglic 83:55:29 Stunden

2. Mas +4:42 Min.

3. Jack Haig (AUS) Bahrain +7:40

4. Adam Yates (GBR) Ineos +9:06

5. Gino Mäder (SUI) Bahrain +11:33

6. Bernal +13:27

Weiter:

10. Großschartner +22:22

112. Gamper +4:38:23

Vuelta-Gesamtsieger der vergangenen zwölf Jahre: 2010 Vincenzo Nibali (ITA) – 2011 Chris Froome (GBR) – 2012 Alberto Contador (ESP) – 2013 Chris Horner (USA) – 2014 Contador – 2015 Fabio Aru (ITA) – 2016 Nairo Quintana (COL) – 2017 Froome – 2018 Simon Yates (GBR) – 2019, 2020 und 2021: Primoz Roglic (SLO)

Rekordsieger: 4 Erfolge – Roberto Heras (2000, 2003, 2004, 2005); 3 Erfolge – Roglic (2019, 2020, 2021), Contador (2008, 2012, 2014), Tony Rominger (SUI/1992, 1993, 1994)