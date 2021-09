Am Sonntag waren 55 Intensivbetten belegt – nach 34 Corona-Intensivfällen sieben Tage zuvor. Beim Wiener Gesundheitsverbund kamen am Sonntag zehn weitere Intensivfälle dazu

Am Sonntagnachmittag gab der Wiener Gesundheitsverbund bekannt, dass im Vergleich zum Vortages-Wert weitere zehn Corona-Fälle auf Intensivstationen aufgenommen werden mussten. Foto: APA / Helmut Fohringer

Dass Österreichs Intensivstationen laufend Zuwachs an Corona-Patientinnen und -patienten bekommen, ist angesichts der vierten Welle längst kein Geheimnis mehr. Bisher konnte auf den Zusatz verwiesen werden, dass die Zunahme noch auf vergleichsweise niedrigem Niveau passiert. Gröbere Engpässe oder Probleme gibt es aktuell nicht. Setzt sich dieses Wachstum weiterhin so beständig fort, kann diese Relativierung aber zumindest in einigen Bundesländern bald gestrichen werden.

In Wien etwa füllten sich die Covid-Intensivbetten in nur einer Woche um 60 Prozent. Am vergangenen Sonntag wurden laut Dashboard der Ages 34 belegte Intensivbetten registriert. Sieben Tage später waren es bereits 55. Das bedeutet, dass laut Ages elf Prozent der Intensivbetten in Wien derzeit mit Covid-Fällen belegt sind. Eine Trendumkehr ist angesichts der hohen Neuinfektionszahlen vorerst nicht zu erwarten: Alleine der Wiener Gesundheitsverbund verzeichnete am Sonntag mit Stand 11 Uhr im Vergleich zum Vortageswert ein Plus von zehn weiteren Corona-Intensivfällen (von 48 auf 58).

Diese Zahlen – also dieser weitere Zuwachs – finden erst mit den Zahlen von Montag Eingang in die aktuellen Spitalsbelegungs-Statistiken der Stadt.

Angesichts dieser Steigerungsraten – und sofern die aktuell 57 Prozent Vollimmunisierten in Wien keinen starken dämpfenden Effekt darauf haben – könnte Wien im Intensivbereich auch wieder Probleme bekommen. Noch gibt es freilich einen Puffer: Erst bei etwa 150 Covid-Intensivpatientinnen und -patienten dürften in der Bundeshauptstadt erste nicht lebensnotwendige Operationen verschoben werden. Das war der kritische Wert in der dritten Corona-Welle. Davon ist man in Wien aber noch recht deutlich entfernt.

Intensivbetten für Kinder

Wegen der Delta-Variante und der rasanten Zunahme bei den Neuinfektionen will Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) nicht ausschließen, dass in der vierten Welle auch einige erkrankte Kinder eine intensivmedizinische Betreuung benötigen könnten. Bisher war das laut dem Büro des Stadtrats bei aktiven Fällen unter zwölf Jahren in Wien im Verlauf der Pandemie noch nicht der Fall. Um für dieses mögliche Szenario gerüstet zu sein, werden für den Herbst aber auch 25 Covid-Intensivbetten für Kinder vorbereitet.

Erste kritische Spitals-Marke in Oberösterreich erreicht

Der Krisenstab des Landes Oberösterreich gab am Sonntag in einer Aussendung bekannt, dass der vom Gesundheitsministerium definierte erste kritische Richtwert für die Intensivbetten-Belegung seit drei Tagen erreicht ist. 28 Corona-Fälle benötigten eine intensivmedizinische Betreuung, davon waren 25 Patientinnen und Patienten nicht vollständig immunisiert. Auf Normalstationen wurden 68 Personen behandelt, davon waren 52 nicht vollständig immunisiert.

Österreichweit benötigten am Sonntag 155 Corona-Fälle ein Intensivbett, um zwei mehr als am Vortag. Im Sieben-Tage-Vergleich waren das 43 Intensivbetten mehr. In der zweiten Welle im Vorjahr wurde diese Auslastung im Bereich der Intensivbetten erst in der zweiten Oktober-Hälfte erreicht. Anfang November folgte ein Lockdown. Damals gab es im Vergleich zum aktuellen Status Quo aber noch keine Impfung: Mit Stand Sonntag hatten knapp 59 Prozent der österreichischen Bevölkerung einen vollständigen Impfschutz. (David Krutzler, 5.9.2021)