Abba 1974. Foto: Olle Lindeborg/TT News Agency/via REUTERS

London – Nach 40 Jahren Abwesenheit ist die schwedische Kult-Band Abba auf dem Weg zurück in die britischen Single-Charts: laut am Sonntag veröffentlichten vorläufigen Verkaufszahlen landen die vor kurzem erschienenen zwei neuen Songs der Band auf Platz sechs und sieben. "I Still Have Faith In You" schneidet bei den CD- und Platten-Verkaufszahlen besser ab, während "Don't Shut Me Down" in der Woche seiner Veröffentlichung der in Großbritannien am häufigsten heruntergeladene Song war.

Beide Songs wurden mehr als 500.000 Mal gestreamt, wie die Official Charts Company mitteilte. Die Charts werden am kommenden Freitag veröffentlicht. Die neuen Songs werden dann Abbas erster Top-10-Charterfolg im Vereinigten Königreich seit "One Of US" im Dezember 1981.

Die Band hatte am Donnerstag ihr Comeback bekannt gegeben. Das neue Album "Voyage" soll am 5. November erscheinen, außerdem wollen die Musiker im nächsten Jahr ihre Avatare – "Abbatare" – in einem eigens dafür konzipierten Theater in London bei Best-Of-Konzerten auftreten lassen. (APA, AFP, 5.9.2021)