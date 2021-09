Bullen nach 3:2 beim polnischen Vertreter Jastrzebie Tabellenführer in Gruppe H

Läuft. Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Jastrzebie-Zdroj – Salzburg hat auch sein zweites Spiel in der laufenden Saison der Champions Hockey League gewonnen. Am Sonntag feierten die "Bullen" beim polnischen Vertreter Jastrzebie einen 3:2-(1:1,1:1,0:1)-Erfolg, die Treffer für die Gäste erzielten Danjo Leonhardt (1.), Peter Schneider (34.) und Benjamin Nissner (52.). Salzburg führt in Gruppe H mit 6 Punkten vor ICE-Ligakonkurrent HCB Südtirol (5).

Die Bozener setzten sich am Sonntag gegen das punktelose Schlusslicht Frisk Asker auswärts mit 5:1 durch, am Donnerstag (20.20 Uhr) gastieren die Norweger in Salzburg. (APA, 5.9.2021)

Champions Hockey League (CHL) vom Sonntag:

Gruppe H (2. Runde):

JKH GKS Jastrzebie – EC Red Bull Salzburg 2:3 (1:1,1:1,0:1).Tore: Jarosz (2., 26.) bzw. Leonhardt (1.), Schneider (34.), Nissner (52.)

Frisk Asker – HCB Südtirol 1:5