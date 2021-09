[Panorama] "Wiener Modell" als Vorlage für Covid-Maßnahmen?

[Inland] Neos fordern Garantie für offene Schulen, SPÖ will Eltern unterstützen.

[International] Offenbar Putschversuch in Guinea: Militär erklärt Regierung für "aufgelöst".

[International] Schwerbewaffneter tötete Baby und drei weitere Menschen in Florida

[Wissenschaft] Neue Quantentechnologie wird Wirtschaft und Gesellschaft verändern.

[Vor Gericht] Theranos-Gründerin Elizabeth Holmes: Der tiefe Fall des Start-up-Wunderkindes.

[Design] Warum Gläsern aus der DDR ihre hohe Qualität zum Verhängnis wurde.

[Kommentar] Aktuelle Debatten zeigen: Die Nerven liegen blank – ein guter Anlass, zurückzuschalten.

[Wetter] Der Hochdruckeinfluss hält auch zum Wochenbeginn weiter an. Damit scheint wieder verbreitet die Sonne. Nur einige Quellwolken bilden sich im Tagesverlauf, diese bleiben aber großteils harmlos und führen nur in den Bergen ganz vereinzelt zu kurzen Regenschauern am Nachmittag. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost bis Südost. Frühtemperaturen 6 bis 13 Grad, am Nachmittag 20 bis 27 Grad.

[Zum Tag] Heute ist im Osten Schulstart. Und wieder lernen mit und gegen Corona. Was jetzt im Kindergarten, in der Schule und an den Hochschulen gilt.