Widerstandskämpfer im Panjshir-Tal waren die letzte Bastion gegen die Taliban. Foto: AFP/AHMAD SAHEL ARMAN

Kabul – Die radikalislamischen Taliban haben nach eigenen Angaben die letzte Bastion des Widerstands in Afghanistan eingenommen. Das Panjshir-Tal sei "vollständig" erobert", erklärte Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid am Montag. "Mit diesem Sieg ist unser Land vollständig aus dem Sumpf des Krieges befreit." Kurz zuvor hatten die Widerstandskämpfer rund um Anführer Ahmad Massoud noch einen Waffenstillstand vorgeschlagen. Von Massoud gab es zunächst aber keine weitere Stellungnahme.

Bilder in den sozialen Medien zeigten Taliban-Mitglieder, die vor dem Tor des Gouverneursgebäudes der Provinz Panjshir standen. Die Taliban waren am Wochenende im Panjshir-Tal weiter vorgerückt. Sie meldeten schwere Kämpfe und Gebietsgewinn in der Provinz nördlich von Kabul. Wie die Nationale Widerstandsfront (NRF) am Sonntagabend mitteilte, wurden bei den Kämpfen auch ein bekannter Sprecher sowie ein General der Widerstandsgruppe getötet. Die Taliban hätten zudem schwere Verluste erlitten, nach der Sprengung eines Teils des Berges seien rund 1.000 Angreifer eingekesselt worden.



Tal war bisher in der Hand des Widerstands

Das Panjshir-Tal war bereits in den 1990er-Jahren eine Hochburg des Widerstands gegen die Islamisten und bisher noch nie unter deren Kontrolle. Vor drei Wochen formierte sich in dem Tal die Nationale Widerstandsfront unter Führung des Sohns des 2001 getöteten Kriegsherrn und Taliban-Gegners Ahmed Shah Massoud sowie des ehemaligen Vizepräsidenten Amrullah Saleh. Letzterer hatte angesichts der Belagerung durch die Taliban vor einer humanitären Krise im Tal gewarnt.

Ein aus der Provinz stammender bisheriger Abgeordneter, Sal Mohammed Salmai Noori, berichtete am Sonntag, es gebe Gefechte in Parjan und in Shutul – einem Bezirk, der am Taleingang liegt. Alles dazwischen sei unter Kontrolle des Widerstands. Ahmad Massoud erklärte am Sonntag, die Nationale Widerstandsfront sei bereit, den Krieg sofort zu beenden, falls die Taliban ihre Angriffe in Panjshir beenden. Man strebe eine politische Einigung an, bei der alle gesellschaftlichen Gruppen vertreten seien.

Taliban garantieren humanitären Helfern Sicherheit

Die Taliban haben indes in Gesprächen zugesichert, dass Mitarbeiter von Hilfsorganisationen sich im Land frei und sicher bewegen könnten, erklärte ein UN-Sprecher am Sonntag. Der UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths habe die Taliban-Führung in Kabul getroffen. Nach deren Machtübernahme ist Afghanistan nach Einschätzung der Uno von einer humanitären Katastrophe bedroht. Fast die Hälfte der 38 Millionen Einwohner benötigt demnach Unterstützung.

Griffiths bekräftigte den Willen der internationalen Gemeinschaft, Afghanistan mit Hilfsgütern zu versorgen, wie es hieß. Zugleich habe der UN-Diplomat die Taliban dazu aufgerufen, die Rechte von Frauen und Minderheiten zu achten. Die neue Führung in Kabul wiederum versprach den UN zufolge, die Sicherheit aller humanitären Helfer – Männer wie Frauen – zu gewährleisten. Die Vereinten Nationen hatten am Freitag eine hochrangig besetzte Hilfskonferenz für Afghanistan angekündigt. Das Treffen auf Ministerebene soll am 13. September in Genf stattfinden.

Noch keine offizielle Regierung

Wann die Taliban ihre Regierung vorstellen werden, ist weiter unklar. Es gibt Berichte, wonach die Taliban-Führung erst die Panjshir-Frage gelöst haben will. Beobachter berichten aber auch von internen Querelen und Postenschacher. Die Zusammensetzung der Regierung ist seit Tagen Gegenstand von Gerüchten. Zuletzt hieß es immer öfter, ihr würden ausschließlich Taliban-Mitglieder angehören. Das widerspricht Forderungen aus dem Ausland sowie Versprechen der Islamisten, auch andere Politiker einzubinden.

Besonders bei Frauenrechten versuchen die Islamisten ein moderneres Bild zu vermitteln als noch unter ihrer Herrschaft zwischen 1996 und 2001. So betonte Taliban-Sprecher Mujahid in der "Bild"-Zeitung, dass die Taliban einen Besuch von Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel begrüßen würden. "Angela Merkel würde besonders herzlich aufgenommen werden. Wir würden uns wirklich sehr über sie freuen", Mujahid. "Wir wollen eine voll und ganz sichere Umgebung hier in Afghanistan – das von allen Ländern der Welt akzeptiert wird, und an das die Staats- und Regierungschefs glauben."

Menschen warten weiterhin auf Evakuierung

Gleichzeitig warten noch zahlreiche Menschen auf Evakuierungsflüge aus Afghanistan. Medienberichten zufolge sitzen rund tausend Personen trotz Visa für die USA oder andere Länder den fünften Tag infolge am Flughafen in Mazar-e-Sharif in Afghanistan fest. Sechs Flugzeuge mit Amerikanern und afghanischen Dolmetschern an Bord könnten nicht abheben, weil sie von den Taliban keine Freigabe erhalten hätten", sagt der ranghöchste Republikaner im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des US-Repräsentantenhauses, Mike McCaul, dem TV-Sender Fox News Sunday. McCaul sprach davon, dass die Taliban die Passagiere "als Geiseln" halten würden. Dem widersprechen allerdings mehrere Berichte.

Die Maschinen hätten die notwendige Freigabe erhalten und warteten auf die endgültige Genehmigung der Taliban, zitiert die "New York Times" die Organisatoren der Evakuierungsflüge in Katar. "Die Taliban halten die Flugzeuge nicht als Geiseln fest", zitiert die Zeitung Eric Montalvo, einen pensionierten Major der US-Marine, der an der Durchführung der Flüge beteiligt ist. (APA, red, 6.9.2021)